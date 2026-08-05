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Галена Кръстенова започна с категорична победа в Куршумлийска баня, чака поставена италианка

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Спорт
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Българката не остави шансове на Клара Вая в първия кръг, Денислава Глушкова също продължава напред, а Дария Великова отпадна от турнира

Галена Кръстенова
Снимка: БТА
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Галена Кръстенова се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в сръбския град Куршумлийска баня с награден фонд от 15 хиляди долара. Българката, която премина успешно през квалификациите, записа убедителна победа с 6:0, 6:3 над сръбската квалификантка Клара Вая само за 66 минути игра.

Кръстенова доминираше още от първите разигравания и безпроблемно спечели откриващия сет на нула. Във втората част българката също контролираше случващото се на корта и затвори мача с 6:3, за да си осигури място във втория кръг.

Следващото препятствие пред Кръстенова ще бъде третата поставена в схемата Витория Паганети от Италия. Освен на сингъл, българската тенисистка продължава участието си и в турнира на двойки, където заедно със словенката Петя Драме вече си осигури място на четвъртфиналите.

Дария Великова, която също премина квалификациите, приключи участието си още в първия кръг на основната схема след поражение с 2:6, 5:7 от представителката на Мароко Ая Ел Ауни.

Добри новини има и за Денислава Глушкова, която още преди ден достигна до втория кръг. В следващия си мач поставената под №2 българка ще се изправи срещу сръбкинята Миряна Йованович в битка за място на четвъртфиналите.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Галена Кръстенова

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