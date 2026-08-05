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Изабелла Шиникова стартира с категорична победа на турнира в Оренсе

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Спорт
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Българската тенисистка се справи с рускинята Валерия Савиних в два сета и си осигури място във втория кръг, където ще срещне германката Мина Ходжич

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Изабелла Шиникова започна по отличен начин участието си на турнира на твърда настилка в испанския град Оренсе с награден фонд от 75 000 долара. Българката записа убедителен успех с 6:1, 6:4 над рускинята Валерия Савиних и се класира за втория кръг след едва час и 19 минути игра.

Началото на двубоя беше равностойно, като Савиних спечели първото си подаване. След това обаче Шиникова пое пълен контрол върху срещата и наниза седем поредни гейма, с което си осигури комфортен аванс и безпроблемно затвори първия сет.

Втората част предложи повече интрига. При резултат 3:2 българката реализира пробив, но рускинята успя да върне брейка и да изравни за 4:4. В решителните моменти обаче Шиникова отново показа класа, стигна до нов пробив и затвори мача в своя полза.

Във втория кръг първата ракета на България ще се изправи срещу германката Мина Ходжич, която елиминира поставената под №7 Матилде Жорже от Португалия с 6:1, 7:6(4). Двете тенисистки до момента не са се срещали в официален двубой.

#тенис турнир в Оренсе 2026 #Изабелла Шиникова

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