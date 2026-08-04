Пьотр Нестеров стартира с убедителна победа в Пловдив, Иван Иванов приключи участието си

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Пловдив от сериите "Чалънджър 50“ с награден фонд 56 700 евро. Българинът започна участието си с успех над италианеца Лоренцо Анджелини след 7:5, 6:1.

23-годишният Нестеров трябваше да положи сериозни усилия в първия сет, който бе равностоен до самия край. Българинът нанесе решителния удар с пробив в 12-ия гейм, за да поведе в резултата.

След спечелената първа част Нестеров пое пълен контрол върху двубоя. Той доминира във втория сет, реализира два пробива срещу 564-ия в световната ранглиста Анджелини и затвори срещата с категоричното 6:1.

В следващия кръг българинът ще се изправи срещу австриеца Себастиан Соргер, който не срещна затруднения срещу своя сънародник Сандро Коп и го победи с 6:1, 6:1.

Другият български представител в програмата, участващият с "уайлд кард“ Иван Иванов, приключи участието си още на старта. Той отстъпи с 0:6, 0:6 пред седмия поставен в схемата Огниен Милич от Сърбия.