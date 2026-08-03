Янаки Милев преодоля испанец на старта в Пловдив, Александър Василев отпадна

Янаки Милев започна по отличен начин участието си на международния тенис турнир от сериите "Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Българинът, който участва с "уайлд кард“, се наложи с 6:4, 6:4 над по-високо класирания испанец Ориол Рока Батая след час и 42 минути игра.

Първият сет премина равностойно, като двамата тенисисти си размениха по един пробив до 4:4. В решителния момент Милев показа по-здрави нерви, реализира нов брейк и затвори частта с 6:4.

Испанецът започна по-убедително втория сет и поведе с 3:1 след пробив, но българинът бързо намери своя ритъм. Милев върна пробива, изравни при 4:4, а след това спечели и последните два гейма, за да си гарантира място във втория кръг. Там той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Джордж Лазаров и бразилеца Едуардо Рибейро.

Другият български представител с "уайлд кард“ Александър Василев не успя да последва сънародника си. Левичарят отстъпи с 3:6, 4:6 пред белгиеца Емилиен Демане в среща, продължила малко повече от два часа.

Василев изостана след един пробив в първата част, а във втория сет навакса пасив от 2:4 и изравни при 4:4. В заключителните минути обаче Демане отново взе подаването на българина и сложи край на участието му в надпреварата. В следващия кръг белгиецът ще срещне победителя от мача между Адриан Андреев и боливиеца Муркел Делиен Веласко.