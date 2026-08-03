Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати

Легендарните сестри Серина и Винъс Уилямс ще играят отново заедно на турнир от професионалния тенис. Организаторите на надпреварата в Синсинати предоставиха „уайлд кард“ на американките за схемата на двойки, с което ще сложат край на дългото си отсъствие като тандем.

За последно двете сестри излязоха рамо до рамо на US Open през 2022 година, когато отпаднаха още в първия кръг от чешкия дует Луцие Храдецка и Линда Носкова. Оттогава насам не са участвали заедно в официален турнир.

Серина и Винъс Уилямс са сред най-успешните двойки в историята на женския тенис. Те имат 14 титли от Големия шлем, включително шест трофея от "Уимбълдън“, както и три олимпийски златни медала.

Миналия месец американките трябваше да се откажат от участие на двойки на "Уимбълдън“, след като 44-годишната Серина получи контузия в коляното. По-късно тя се завърна на сингъл в Лондон след четиригодишно отсъствие, но отпадна още в първия кръг.

Освен в турнира на двойки, 46-годишната Винъс Уилямс ще участва и в основната схема на сингъл, след като също получи „уайлд кард“ за надпреварата в Синсинати, която ще се проведе между 11 и 23 август.