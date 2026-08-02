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Артюр Хеа шокира Шаповалов и спечели първата ATP титла в кариерата си

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Спорт
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21-годишният французин триумфира в Лос Кабос след победа над действащия шампион и се превърна в шестия шампион в ATP, роден през 2005 година или по-късно

Артюр Хеа шокира Шаповалов и спечели първата ATP титла в кариерата си
Снимка: БГНЕС
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Френският талант Артюр Хеа записа най-големия успех в кариерата си, след като триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос. На финала 21-годишният тенисист надигра защитаващия титлата Денис Шаповалов (Канада) с 6:3, 6:4 и завоюва първия си трофей на ниво ATP.

Хеа пристигна в Мексико с едва три победи в основната схема на ATP турнири, но впечатли с уверената си игра през цялата седмица. На финала французинът показа здрави нерви, като отрази четири точки за пробив в първия сет, след което реализира ключов брейк при 4:3. Във втората част той отново наложи темпото си и въпреки че Шаповалов върна пробива за 3:3, Хеа веднага си върна предимството и затвори двубоя след час и 29 минути игра.

Статистиката показа, че французинът е спасил шест от седемте точки за пробив, пред които беше изправен. След последната точка той отпразнува емоционално успеха си заедно със своя щаб.

С титлата в Лос Кабос Артюр Хеа стана шестият тенисист, роден през 2005 година или по-късно, който печели ATP турнир, присъединявайки се към Жоао Фонсека, Якуб Меншик, Рафаел Ходар, Лърнър Тиен и Шан Дзюнчън.

#ATP в Лас Кабос #Артюр Хеа #Денис Шаповалов

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