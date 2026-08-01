Рафаел Ходар стигна до трети полуфинал през сезона

19-годишният испанец Рафаел Ходар се наложи над четвъртия поставен Лоренцо Музети (Италия) и ще играе на полуфинал на турнира във Вашингтон (САЩ), който е от сериите ATP 500 и с награден фонд 2 469 450 долара, взимайки мача с 1:6, 6:1, 6:4. Освен това, Ходар – който по-рано в турнира отстрани шампиона от 2015 година Кей Нишикори (Япония), влиза за първи път в кариерата си в топ 20 на световната ранглиста.

Негов съперник в мача за място на финала ще бъде Алехандро Табийо (Чили), който се справи с представителя на домакините Бен Шелтън с 4:6, 7:5, 6:4. Двамата имат една среща по-рано тази година - в Индиън Уелс, където Табийо спечели.

„Да съм на полуфинал звучи много добре“, каза Ходар в интервюто си на корта. „Целият упорит труд, който влагам през тренировъчните седмици и състезанието, се отплаща. Винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си. Все още трябва да науча много неща и да продължа да се старая“.

Испанският тийнейджър започна сезона си под номер 168 в ранглистата, а точно преди 12 месеца беше 540-и в света. Но победата над Музети ще го нареди 19-и в понеделник.

Днес далеч по-опитният италианец вкара само 44 % от сервиса си, а Ходар реализира 77 процента от точките си от първи сервис. След като загуби първия сет, младокът никога до края на срещата не позволи да има дори точка за пробив за Музети и стигна до победата за 2 часа без една минута. Така третият му полуфинал през сезона е подкрепен и от титла в Маракеш (Мароко), полуфинал в Барселона, както и още три четвъртфинала – на „Ролан Гарос“, а и на силните турнири в Мадрид и Рим.

Табийо също имаше вълнуващ обрат срещу Шелтън, след като загуби първия сет и имаше сериозни проблеми във втория. Чилиецът се изправи пред три точки за пробив при резултат 4:4, 0/40, но спаси и трите и в крайна сметка стигна до трети решаващ сет. 29-годишният тенисист спечели четири от последните пет гейма, за да запечата изненадващата победа за два часа и 23 минути, само 20 минути преди полунощ във Вашингтон.

По-рано вчера Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор на четвъртфиналите на турнира и ще играе на полуфинал с Тайлър Фриц. Фриц се наложи също в три сета в изцяло америакнския сблъсък с Алекс Микелсен, като го победи с 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).