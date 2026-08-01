БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рафаел Ходар стигна до трети полуфинал през сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Испанецът обърна Лоренцо Музети във Вашингтон.

Рафаел Ходар стигна до трети полуфинал през сезона
Слушай новината

19-годишният испанец Рафаел Ходар се наложи над четвъртия поставен Лоренцо Музети (Италия) и ще играе на полуфинал на турнира във Вашингтон (САЩ), който е от сериите ATP 500 и с награден фонд 2 469 450 долара, взимайки мача с 1:6, 6:1, 6:4. Освен това, Ходар – който по-рано в турнира отстрани шампиона от 2015 година Кей Нишикори (Япония), влиза за първи път в кариерата си в топ 20 на световната ранглиста.

Негов съперник в мача за място на финала ще бъде Алехандро Табийо (Чили), който се справи с представителя на домакините Бен Шелтън с 4:6, 7:5, 6:4. Двамата имат една среща по-рано тази година - в Индиън Уелс, където Табийо спечели.

Да съм на полуфинал звучи много добре“, каза Ходар в интервюто си на корта. „Целият упорит труд, който влагам през тренировъчните седмици и състезанието, се отплаща. Винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си. Все още трябва да науча много неща и да продължа да се старая“.

Испанският тийнейджър започна сезона си под номер 168 в ранглистата, а точно преди 12 месеца беше 540-и в света. Но победата над Музети ще го нареди 19-и в понеделник.

Днес далеч по-опитният италианец вкара само 44 % от сервиса си, а Ходар реализира 77 процента от точките си от първи сервис. След като загуби първия сет, младокът никога до края на срещата не позволи да има дори точка за пробив за Музети и стигна до победата за 2 часа без една минута. Така третият му полуфинал през сезона е подкрепен и от титла в Маракеш (Мароко), полуфинал в Барселона, както и още три четвъртфинала – на „Ролан Гарос“, а и на силните турнири в Мадрид и Рим.

Табийо също имаше вълнуващ обрат срещу Шелтън, след като загуби първия сет и имаше сериозни проблеми във втория. Чилиецът се изправи пред три точки за пробив при резултат 4:4, 0/40, но спаси и трите и в крайна сметка стигна до трети решаващ сет. 29-годишният тенисист спечели четири от последните пет гейма, за да запечата изненадващата победа за два часа и 23 минути, само 20 минути преди полунощ във Вашингтон.

По-рано вчера Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор на четвъртфиналите на турнира и ще играе на полуфинал с Тайлър Фриц. Фриц се наложи също в три сета в изцяло америакнския сблъсък с Алекс Микелсен, като го победи с 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

#тенис турнир във Вашингтон 2026 #Рафаел Ходар #Лоренцо Музети

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
1
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
2
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
3
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
4
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
5
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
6
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Тенис

16-годишна рускиня с фурор на турнир в Мемфис
16-годишна рускиня с фурор на турнир в Мемфис
Александра еала си гарантира полуфинал във Вашингтон Александра еала си гарантира полуфинал във Вашингтон
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров получи покана за Мастърса в Синсинати Григор Димитров получи покана за Мастърса в Синсинати
Чете се за: 02:12 мин.
Брандън Накашима детронира Алекс де Минор във Вашингтон Брандън Накашима детронира Алекс де Минор във Вашингтон
Чете се за: 01:37 мин.
Джесика Пегула и Наоми Осака продължават към полуфиналите във Вашингтон Джесика Пегула и Наоми Осака продължават към полуфиналите във Вашингтон
Чете се за: 01:42 мин.
Иван Иванов и Пьотр Нестеров ще играят на полуфиналите на сингъл на турнир в Дания Иван Иванов и Пьотр Нестеров ще играят на полуфиналите на сингъл на турнир в Дания
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
От днес вярващите могат да се поклонят пред чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска" От днес вярващите могат да се поклонят пред чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Най-малко 9 загинали при руска ракетна атака срещу Киев
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Заради мигрантската криза в Сеута: Ирландското председателство на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" - над 10 000...
Чете се за: 02:30 мин.
Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ