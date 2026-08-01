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Григор Димитров получи покана за Мастърса в Синсинати

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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Най-добрият български тенисист сред четиримата с "уайлд кард".

григор димитров участва турнира лос кабос
Снимка: AP Photo
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Григор Димитров добави ще демонстрира своите възможности на още един турнир. Най-добрият български тенисист получи „уайлд кард“ за ATP 1000 Мастърс в Синсинати. Хасковлията е един от звездите, които ще влязат в надпреварата по този начин. Останалите с покана са Стан Вавринка (Швейцария), Джак Дрейпър (бивш номер 4 в ранглистата) и Гаел Монфис (бивш номер 6). Турнирът ще се състои от 13 до 23 август.

Българинът е единственият от четиримата, които завоюва трофея в турнира. През 2017 година Гришо ликува в града от щата Охайо след победа над Ник Кирьос.

Припомняме, че Димитров трябваше да участва и в Лос Кабос, но се оттегли непосредствено преди надпреварата, тъй като получи дискомфорт в крака на тренировка.

Вавринка, който играе в последния си сезон в ATP тура, ще направи 15-то си участие в Синсинати и първото от 2024 година насам. Към него ще се присъедини и Монфис, който прави 14-то и последно участие, тъй като французинът също ще се състезава в последния си сезон.

Дрейпър ще направи второто си участие в Синсинати, след като достигна до четвъртфиналите в дебюта си през 2024-а Дрейпър притежава една титла от Мастърс 1000, спечелена на Индиън Уелс през 2025 година.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Григор Димитров

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