Григор Димитров получи покана за Мастърса в Синсинати

Григор Димитров добави ще демонстрира своите възможности на още един турнир. Най-добрият български тенисист получи „уайлд кард“ за ATP 1000 Мастърс в Синсинати. Хасковлията е един от звездите, които ще влязат в надпреварата по този начин. Останалите с покана са Стан Вавринка (Швейцария), Джак Дрейпър (бивш номер 4 в ранглистата) и Гаел Монфис (бивш номер 6). Турнирът ще се състои от 13 до 23 август.

TREMENDOS WILDCARDS



Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Jack Draper y Gael Monfils son los invitados al cuadro principal del M1000 de Cincinnati



Para la qualy también invitaron a otro tenista que se retirará esta temporada: Kei Nishikori



El torneo se disputará del 13 al… pic.twitter.com/csvBmOl01t — Séptimo Game (@Septimo_Game) July 31, 2026

Българинът е единственият от четиримата, които завоюва трофея в турнира. През 2017 година Гришо ликува в града от щата Охайо след победа над Ник Кирьос.

Припомняме, че Димитров трябваше да участва и в Лос Кабос, но се оттегли непосредствено преди надпреварата, тъй като получи дискомфорт в крака на тренировка.

Вавринка, който играе в последния си сезон в ATP тура, ще направи 15-то си участие в Синсинати и първото от 2024 година насам. Към него ще се присъедини и Монфис, който прави 14-то и последно участие, тъй като французинът също ще се състезава в последния си сезон.

Дрейпър ще направи второто си участие в Синсинати, след като достигна до четвъртфиналите в дебюта си през 2024-а Дрейпър притежава една титла от Мастърс 1000, спечелена на Индиън Уелс през 2025 година.