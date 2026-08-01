БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Брандън Накашима детронира Алекс де Минор във Вашингтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Американецът пречупи австралиеца на полуфиналите.

Брандън Накашима детронира Алекс де Минор във Вашингтон
Слушай новината

Американецът Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор (Австралия) на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове ATP 500 във Вашингтон с награден фонд 2 469 450 долара.

Преди една година Алекс де Минор победи Накашима в три сета на четвъртфиналите във Вашингтон, но американецът днес взе реванш и отстрани своя съперник след 7:6(5), 6:4 за един час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на надпреварата за първи път.

„Де Минор е много бърз и експлозивен играч. Ще очаквате много дълги разигравания. Така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен и да стоя близо до основната линия от моя страна колкото е възможно повече“, заяви Накашима.

Де Минор имаше аванс от 4:2 в първия сет, който загуби след тайбрек, а във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата.

Накашима, който спечели 83% от точките си при първи сервис, се класира за четвъртия си полуфинал на АТП 500 и се доближи на две победи от спечелването на първи трофей на това ниво. Следващият му съперник ще бъде поставеният под номер 3 Тейлър Фриц или Алекс Микелсен.

#тенис турнир във Вашингтон 2026 #Брандън Накашима #Алекс Де Минор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
1
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
2
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
3
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
4
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
5
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
6
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Тенис

16-годишна рускиня с фурор на турнир в Мемфис
16-годишна рускиня с фурор на турнир в Мемфис
Александра еала си гарантира полуфинал във Вашингтон Александра еала си гарантира полуфинал във Вашингтон
Чете се за: 02:25 мин.
Рафаел Ходар стигна до трети полуфинал през сезона Рафаел Ходар стигна до трети полуфинал през сезона
Чете се за: 03:15 мин.
Григор Димитров получи покана за Мастърса в Синсинати Григор Димитров получи покана за Мастърса в Синсинати
Чете се за: 02:12 мин.
Джесика Пегула и Наоми Осака продължават към полуфиналите във Вашингтон Джесика Пегула и Наоми Осака продължават към полуфиналите във Вашингтон
Чете се за: 01:42 мин.
Иван Иванов и Пьотр Нестеров ще играят на полуфиналите на сингъл на турнир в Дания Иван Иванов и Пьотр Нестеров ще играят на полуфиналите на сингъл на турнир в Дания
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
От днес вярващите могат да се поклонят пред чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска" От днес вярващите могат да се поклонят пред чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Най-малко 9 загинали при руска ракетна атака срещу Киев
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Заради мигрантската криза в Сеута: Ирландското председателство на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" - над 10 000...
Чете се за: 02:30 мин.
Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ