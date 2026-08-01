Брандън Накашима детронира Алекс де Минор във Вашингтон

Американецът Брендън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор (Австралия) на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове ATP 500 във Вашингтон с награден фонд 2 469 450 долара.

Преди една година Алекс де Минор победи Накашима в три сета на четвъртфиналите във Вашингтон, но американецът днес взе реванш и отстрани своя съперник след 7:6(5), 6:4 за един час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на надпреварата за първи път.

„Де Минор е много бърз и експлозивен играч. Ще очаквате много дълги разигравания. Така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен и да стоя близо до основната линия от моя страна колкото е възможно повече“, заяви Накашима.

Де Минор имаше аванс от 4:2 в първия сет, който загуби след тайбрек, а във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата.

Накашима, който спечели 83% от точките си при първи сервис, се класира за четвъртия си полуфинал на АТП 500 и се доближи на две победи от спечелването на първи трофей на това ниво. Следващият му съперник ще бъде поставеният под номер 3 Тейлър Фриц или Алекс Микелсен.