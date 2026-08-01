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Александра еала си гарантира полуфинал във Вашингтон

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Филипинката с победа над Елина Свитолина за втори път в рамките на малко повече от месец.

Александра еала си гарантира полуфинал във Вашингтон
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Филипинката Александра Еала показа, че се намира в добра форма и победи Елина Свитолина за втори път в рамките на малко повече от месец, за да достигне до полуфиналите на турнира по тенис за жени във Вашингтон. Този път Еала се наложи с 6:3, 6:4 и на полуфинала ще се изправи срещу японката Наоми Осака, която в по-ранен мач елиминира италианката Елизабета Кочарето с 4:6, 6:4, 6:3 за 2 часа и 11 минути.

Първата победа на Еала над Свитолина дойде на трева в Берлин през юни, а с днешната си гарантира трети полуфинал за 2026-а година и шеста победа над състезателка от топ 10 на женската ранглиста за сезона.

В мача днес нито една от тенисистките не успя да се възползва от ранния импулс, разменяйки брейкове през първите пет гейма. Еала най-накрая удържа резултата с 4:2 и това беше всичко, от което се нуждаеше. Тя си осигури четвърти брейк в последния гейм и спечели девет от последните 10 точки, за да вземе първия сет. Свитолина поведе с 2:0 в началото на втория гейм след прехвърлящ удар и хващане по линията, за да затвърди брейка си. Два гейма по-късно тя увеличи преднината си на 3:1. Но Еала изведнъж се отърси от стъписването, за да спечели три поредни гейма и да поведе с 5:4. Свитолина се предаде по нетипичен за нея начин и започна да бърка, но решаващият миг дойде, когато форхендът на Еала докосна линията на корта с милиметрична точност, за да осигури мачбол. Свитолина спаси първите два такива, но допусна накрая двойна грешка и трябваше да отстъпи.

Съперничка на Пегула пък ще бъде Даяна Шнайдер, която отстрани друга рускиня – Людмила Самсонова с 6:3, 6:4. Шнайдер се нуждаеше от час и половина, като в първия сет направи един достатъчен пробив, а във втория преодоля леко отпускане и срив, като затвори мача от втората открила се точка.

#тенис турнир във Вашингтон 2026 #Александра Еала #Елина Свитолина

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