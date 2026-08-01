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Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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пожарите гърция турция стотици евакуирани заради огнища
Снимка: БТА
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Обстановката с пожарите в Гърция и Турция се усложнява.

Голям пожар гори в покрайнините на Атина. Жителите на две населени места западно от столицата бяха посъветвани да се евакуират като превантивна мярка заради гъстия дим, стелещ се от огъня. В централна Гърция стотици хора бяха евакуирани по вода заради пожар обхванал трудно достъпен терен с маслинови горички. В страната само вчера са възникнали 70 нови огнища.

В Турция - хеликоптери се включиха в потушаването на нов пожар в северозападната провинция Айдън. Пожарникарите са се борили с над 80 огнища през последните три дни.

#Гърция и Турция #евакуирани #пожари

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