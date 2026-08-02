Тейлър Фриц и Рафаел Ходар ще спорят за титлата във Вашингтон

Тейлър Фриц и испанският талант Рафаел Ходар ще се изправят един срещу друг във финала на турнира от сериите ATP 500 във Вашингтон.

Поставеният под №3 в схемата Фриц се класира за мача за титлата след победа над сънародника си Брандън Накашима с 6:3, 3:6, 6:2. Десетият в световната ранглиста ще играе на 23-ия си финал в ATP Tour.

Американецът реализира 13 аса и 24 печеливши удара, като допусна 16 непредизвикани грешки срещу 27 за Накашима. След като спечели първия сет с решаващ пробив при 4:3, Фриц позволи на съперника си да изравни след силна втора част. В третия сет обаче той бързо поведе с 3:0 и не изпусна инициативата до края.

"Да направя пробив в ранните етапи на третия сет беше най-важният момент от мача. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала“, коментира Фриц.

Негов съперник в спора за трофея ще бъде Рафаел Ходар. Испанецът се наложи над чилиеца Алехандро Табийо с 6:7(6), 6:4, 6:4, след като направи обрат след загубен първи сет в тайбрек.

Младият испанец показа характер и в двата следващи сета реализира по един ключов пробив, за да стигне до най-големия финал в кариерата си. Благодарение на отличното си представяне във Вашингтон Ходар ще дебютира в Топ 20 на световната ранглиста от понеделник.

Финалът противопоставя опита на Тейлър Фриц срещу възходящата звезда на испанския тенис, която продължава впечатляващото си развитие след титлата в Мароко по-рано през сезона.