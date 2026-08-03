Най-добрият български тенисист Григор Димитров регистрира нов прогрес в ранглистата на АТР при последното ѝ обновяване. Първата ракета на България се придвижи с три позиции нагоре и вече заема 137-ото място в класацията с актив от 432 точки.

Димитров вече е в САЩ, където продължава подготовката си за Мастърс 1000 турнира в Синсинати, който започва на 13 август. Българинът, който достигна до осминафиналите на Уимбълдън, ще участва в основната схема на надпреварата с предоставена „уайлд кард“.

В челото на световната ранглиста също има промени. Яник Синер запазва лидерската си позиция, но Карлос Алкарас вече е втори, след като изпревари Александър Зверев.

Германецът тази седмица е водач на схемата на турнира в Монреал, където Синер и Алкарас няма да участват. Топ 5 допълват Феликс Оже-Алиасим и Новак Джокович.