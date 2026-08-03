БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров регистрира нов прогрес в ранглистата на АТР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Първата ракета на България се придвижи с три позиции.

григор димитров пречупи матео беретини пет сета осминафинал уимбълдън
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров регистрира нов прогрес в ранглистата на АТР при последното ѝ обновяване. Първата ракета на България се придвижи с три позиции нагоре и вече заема 137-ото място в класацията с актив от 432 точки.

Димитров вече е в САЩ, където продължава подготовката си за Мастърс 1000 турнира в Синсинати, който започва на 13 август. Българинът, който достигна до осминафиналите на Уимбълдън, ще участва в основната схема на надпреварата с предоставена „уайлд кард“.

В челото на световната ранглиста също има промени. Яник Синер запазва лидерската си позиция, но Карлос Алкарас вече е втори, след като изпревари Александър Зверев.

Германецът тази седмица е водач на схемата на турнира в Монреал, където Синер и Алкарас няма да участват. Топ 5 допълват Феликс Оже-Алиасим и Новак Джокович.

#ранглиста АТР # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: ATP

Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати
Сестрите Уилямс се завръщат заедно на корта в Синсинати
Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив Джордж Лазаров и Георги Георгиев си осигуриха място в основната схема на "Чалънджър“ в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша Александър Донски преодоля квалификациите и влезе в основната схема в Полша
Чете се за: 01:20 мин.
Гръмотевична буря спря битката за титлата във Вашингтон Гръмотевична буря спря битката за титлата във Вашингтон
Чете се за: 01:47 мин.
Артюр Хеа шокира Шаповалов и спечели първата ATP титла в кариерата си Артюр Хеа шокира Шаповалов и спечели първата ATP титла в кариерата си
Чете се за: 01:45 мин.
Тейлър Фриц и Рафаел Ходар ще спорят за титлата във Вашингтон Тейлър Фриц и Рафаел Ходар ще спорят за титлата във Вашингтон
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ