Яник Синер премина обстойни медицински прегледи преди сезона на твърди кортове

Световният №1 в мъжкия тенис Яник Синер премина през обстойни медицински прегледи в клиниката "Физиоклиник“ в Милано, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport. Шампионът от "Уимбълдън“ прекара близо четири часа в лечебното заведение, придружен от четирима членове на своя щаб.

Според информацията посещението е било свързано с лек проблем в дясното коляно, който италианецът и екипът му искат да отстранят напълно преди натоварената втора половина на сезона.

Миналата седмица Синер също беше забелязан с лепенка на същото коляно след посещение в клиника в Торино, което подсказва, че медицинският щаб следи внимателно състоянието му. Въпреки това лидерът в световната ранглиста е напуснал клиниката в добро настроение и е отделил време за автографи на чакащите го фенове.

На 9 август Синер трябва да отпътува за Съединените щати, където ще започне участието си в северноамериканския сезон на твърди кортове с турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Синсинати, преди да защитава позициите си на Откритото първенство на САЩ.