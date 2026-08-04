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Яник Синер премина обстойни медицински прегледи преди сезона на твърди кортове

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Спорт
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Световният №1 посети клиника в Милано заради лек проблем с дясното коляно, но напусна в добро настроение дни преди заминаването си за САЩ

Яник Синер премина обстойни медицински прегледи преди сезона на твърди кортове
Снимка: БГНЕС
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Световният №1 в мъжкия тенис Яник Синер премина през обстойни медицински прегледи в клиниката "Физиоклиник“ в Милано, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport. Шампионът от "Уимбълдън“ прекара близо четири часа в лечебното заведение, придружен от четирима членове на своя щаб.

Според информацията посещението е било свързано с лек проблем в дясното коляно, който италианецът и екипът му искат да отстранят напълно преди натоварената втора половина на сезона.

Миналата седмица Синер също беше забелязан с лепенка на същото коляно след посещение в клиника в Торино, което подсказва, че медицинският щаб следи внимателно състоянието му. Въпреки това лидерът в световната ранглиста е напуснал клиниката в добро настроение и е отделил време за автографи на чакащите го фенове.

На 9 август Синер трябва да отпътува за Съединените щати, където ще започне участието си в северноамериканския сезон на твърди кортове с турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Синсинати, преди да защитава позициите си на Откритото първенство на САЩ.

#Яник Синер

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