Адриан Андреев пречупи Делиен Веласко и се класира за втория кръг в Пловдив

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Българинът победи боливиеца Муркел Делиен Веласко с 6:1, 7:6(10) след два часа и седем минути игра.

25-годишният Андреев започна убедително срещата и доминираше в първия сет, в който реализира два пробива, за да затвори частта с категоричното 6:1.

Вторият сет обаче предложи далеч повече интрига. Българинът поведе с 4:1 и изглеждаше близо до бързото приключване на двубоя, но Делиен Веласко успя да навакса изоставането и изравни при 5:5. Така победителят трябваше да бъде определен след тайбрек.

В решителния гейм Андреев демонстрира здрави нерви и се нуждаеше от три мачбола, преди да сложи точка на спора и да си осигури място във втория кръг на надпреварата.

Следващият съперник на българина ще бъде белгиецът Емилиен Демане, който на старта на турнира отстрани друг български представител – Александър Василев, след успех с 6:3, 6:4.