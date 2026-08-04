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България ще спори с Румъния за седмото място на европейските отборни финали до 18 години

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Спорт
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Националките отстъпиха с 0:2 на Испания след два оспорвани мача на сингъл и приключиха участието си в битката за медалите в Гранвил

България ще спори с Румъния за седмото място на европейските отборни финали до 18 години
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали в Гранвил (Франция), след като отстъпи с 0:2 победи пред Испания в срещата за разпределение на местата от пето до осмо.

Въпреки крайния резултат, и двете срещи на сингъл предложиха сериозна битка. Елеонора Тонева бе близо до успеха, но загуби драматично от Лусия Родригес с 3:6, 6:4, 5:7. След това Валерия Гърневска също оказа сериозна съпротива на Чаро Ескива Банюлс, но отстъпи с 3:6, 7:6(4), 2:6.

Така българският тим ще излезе утре срещу Румъния в двубой за седмата позиция на шампионата.

България участва във финалите в състав Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) и Моника Господинова (ТК Левски, София), с капитан Венцислав Чолаков.

Гранвил остава специално място за българския тенис, след като именно там националките спечелиха две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година. В исторически план България има общо четири европейски отборни титли при подрастващите.

#европейско първенство по тенис до 18 години #национален отбор на България по тенис за девойки до 18 г.

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