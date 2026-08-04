България ще спори с Румъния за седмото място на европейските отборни финали до 18 години

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали в Гранвил (Франция), след като отстъпи с 0:2 победи пред Испания в срещата за разпределение на местата от пето до осмо.

Въпреки крайния резултат, и двете срещи на сингъл предложиха сериозна битка. Елеонора Тонева бе близо до успеха, но загуби драматично от Лусия Родригес с 3:6, 6:4, 5:7. След това Валерия Гърневска също оказа сериозна съпротива на Чаро Ескива Банюлс, но отстъпи с 3:6, 7:6(4), 2:6.

Така българският тим ще излезе утре срещу Румъния в двубой за седмата позиция на шампионата.

България участва във финалите в състав Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) и Моника Господинова (ТК Левски, София), с капитан Венцислав Чолаков.

Гранвил остава специално място за българския тенис, след като именно там националките спечелиха две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година. В исторически план България има общо четири европейски отборни титли при подрастващите.



