България е на четвъртфинал на световното първенство до 14 години след драматичен успех над Мароко

Националният отбор на България по тенис за юноши до 14 години се класира за четвъртфиналите на световното първенство в Простейов (Чехия), след като победи Мароко с 2:1 успеха в срещите. След категоричния успех с 3:0 над Япония в първия си двубой, българските таланти вече си гарантираха място сред най-добрите осем отбора на планетата.

Александър Борисов даде преднина на България с убедителна победа с 6:1, 6:1 срещу Адам Смихи. Мароко изравни чрез Сулейман Джамжи, който надделя над Бруно Дженев с 6:3, 6:2, а изходът от срещата беше решен в двубоя на двойки.

В него Емил Алексиев и Александър Борисов демонстрираха здрави нерви и характер, за да се наложат със 7:6(7), 7:6(2) над Реда Димни и Сулейман Джамжи и да донесат решителната победа на България.

След два изиграни кръга българският тим е едноличен лидер в групата преди последния мач срещу Швейцария. Победа или загуба с 1:2 ще осигурят на националите първото място, докато единствено поражение с 0:3 ще ги остави на втора позиция.

България е представена от Бруно Дженев, Александър Борисов и Емил Алексиев с капитан Серафим Грозев. Това е четвъртото участие на страната ни на световно първенство до 14 години, като най-доброто класиране остава петото място през 2019 година.







