Италия продължава похода си към трета поредна титла в "Били Джийн Кинг къп"

Италия продължава похода си към трета поредна титла в отборния турнир по тенис Били Джийн Кинг къп, докато рекордните носителки на трофея от САЩ отпаднаха още след квалификациите.

Жасмин Паолини и Сара Ерани отново бяха решаващи за успеха на Италия, след като донесоха ключова победа на двойки за крайното 3:1 срещу Япония във Велѐтри. Така действащите шампионки продължават впечатляващата си серия, след като спечелиха трофея през 2024 и 2025 г. и достигнаха финалите в последните три издания.

За разлика от тях, САЩ няма да могат да атакуват 19-а титла. Американките отпаднаха след поражение с 1:3 от Белгия в Остенде, което осигури на белгийския тим първо класиране за финалите от 2022 г. насам.

Освен Белгия, място във финалната осмица си гарантираха още Украйна, Великобритания, Испания и Казахстан, които ще се присъединят към домакините от Китай за финалите в Шънджън.

Чехия – 11-кратен шампион – оформи последния участник след драматична победа с 3:2 над Швейцария в Биел, в единствения квалификационен двубой, решен в пети решителен мач.