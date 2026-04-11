Сестри Стоеви отново на върха на Европа (ВИДЕО)
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Магдалена Малеева: Изкачваме се там, където ни е мястото

Националките останаха доволни от представянето си на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".

Националният отбор на България за жени спечели убедително промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Българките надделяха над Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина). Преди този мач българките записаха още четири убедителни победи и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B.

България се представи в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Средната възраст на отбора е малко над 20 години. Капитан на тима е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

„Супер съм доволна. Ние бяхме фаворитки в групата, но никога не се знае какво точно ще стане. Имаше и други добри отбори, но момичетата много искаха да се изкачим, така че имаше напрежение. Въпреки него всички се справиха отлично, каза Магдалена Малеева, капитан на отбора. И допълни:

„Човек винаги се съмнява, докато всичко не приключи. Имахме оспорван мач с Република Южна Африка, както и много оспорван мач с Мароко, но за радост и в двата случая не се стигна до двойки. Включително днес Росица Денчева изоставаше 2:4 в тайбрека на първия сет, но се справи страхотно. Винаги има моменти, в които се съмняваш. Най-много ме радва това, че момичетата са връстнички и приятелки. Имаше добро настроение и това се отрази на страхотното представяне. Изкачваме се в Група I, където мисля, че ни е мястото. За да стигнем по-напред до Световната група, момичетата трябва да се развият още. Оттук нататък всяка от тях трябва да вземе решение сама за себе си как ще се развива. Нужно е да имат правилен процес, треньори и здрава работа, за да влязат в топ 200, а евентуално и в топ 100“, коментира Малеева.

Ето какво казаха и главните действащи лица на корта през последните дни:

„Щастлива съм, че успяхме да се изкачим в по-горната група и да спечелим почти всички мачове. Имаше напрежение, но в положителен смисъл – по-скоро вълнение. Атмосферата беше много положителна. Имаше голяма подкрепа по време на мачовете и беше много забавно. Искам да играем по най-добрия начин и да побеждаваме най-силните отбори“, каза Елизара Янева, дебютантка в националния отбор.

„Мисля, че се представихме добре и изпълнихме задачата да се изкачим в следващата група. Лично аз не бих казала, че изиграх най-добрите си мачове. Може и по-добре, но се радвам, че ги спечелих. В този отбор имаше по-силно изразен отборен дух и бяхме една идея по-сплотени. Това беше основната разлика. Да, имаше много големи притеснения. Това беше най-лошият мач, който изиграх, именно заради напрежението и важността му. Бях скована, но успях да го спечеля“, каза друга от националките ни – Росица Денчева.

„Много съм щастлива и доволна от резултата, който постигнахме. Нямам думи, с които да опиша тази победа. За мен е огромна чест да играя за България. Винаги е било така и така ще бъде. Горда съм, че съм част от този отбор. Надявам се тази енергия да ме отведе до още по-големи успехи“, пожела си Денислава Глушкова.

„Представихме се много добре и категорично. Хареса ми как играха всички момичета, както и моето собствено представяне. Повече не мога да желая. Добре започна годината за мен. Имаше и по-слаби моменти, но в момента съм в добра форма и се надявам да продължи така. Това, че всички сме на една възраст и много бързо се сплотихме. Говорим си, обсъждаме всичко и атмосферата е много добра“, сподели и Лидия Енчева.

Свързани статии:

България се изкачи в Първа група на "Били Джийн Кинг къп" след убедителна победа над Кипър
България се изкачи в Първа група на "Били Джийн Кинг къп" след убедителна победа над Кипър
Отборната надпревара се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).
Чете се за: 01:27 мин.
България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
Росица Денчева спечели първата среща на сингъл срещу Кипър.
Чете се за: 02:02 мин.
ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
1
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем – Ксанти
3
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
Велика събота е – най-благословеният ден
4
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб
6
В очакване на чудото: Благодатният огън ще слезе на Божи гроб

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
6
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Още от: Отборни турнири

България се изкачи в Първа група на "Били Джийн Кинг къп" след убедителна победа над Кипър
България се изкачи в Първа група на "Били Джийн Кинг къп" след убедителна победа над Кипър
България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп" България е на една победа от промоция в Група I на "Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 02:02 мин.
Италия е близо до класиране за финалите на „Били Джийн Кинг къп“ Италия е близо до класиране за финалите на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:45 мин.
България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“ България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:42 мин.
Елизара Янева осигури четвърти пореден успех за България на турнира „Били Джийн Кинг къп" Елизара Янева осигури четвърти пореден успех за България на турнира „Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 01:30 мин.
България поведе на Египет на отборния турнир „Били Джийн Кинг къп" с успех на Росица Денчева България поведе на Египет на отборния турнир „Били Джийн Кинг къп" с успех на Росица Денчева
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
За канона, иконите и вярата - разказът на иконописеца Албена Димитрова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
