Магдалена Малеева: Изкачваме се там, където ни е мястото

Националният отбор на България за жени спечели убедително промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Българките надделяха над Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина). Преди този мач българките записаха още четири убедителни победи и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B.

България се представи в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Средната възраст на отбора е малко над 20 години. Капитан на тима е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

„Супер съм доволна. Ние бяхме фаворитки в групата, но никога не се знае какво точно ще стане. Имаше и други добри отбори, но момичетата много искаха да се изкачим, така че имаше напрежение. Въпреки него всички се справиха отлично, каза Магдалена Малеева, капитан на отбора. И допълни:

„Човек винаги се съмнява, докато всичко не приключи. Имахме оспорван мач с Република Южна Африка, както и много оспорван мач с Мароко, но за радост и в двата случая не се стигна до двойки. Включително днес Росица Денчева изоставаше 2:4 в тайбрека на първия сет, но се справи страхотно. Винаги има моменти, в които се съмняваш. Най-много ме радва това, че момичетата са връстнички и приятелки. Имаше добро настроение и това се отрази на страхотното представяне. Изкачваме се в Група I, където мисля, че ни е мястото. За да стигнем по-напред до Световната група, момичетата трябва да се развият още. Оттук нататък всяка от тях трябва да вземе решение сама за себе си как ще се развива. Нужно е да имат правилен процес, треньори и здрава работа, за да влязат в топ 200, а евентуално и в топ 100“, коментира Малеева.

Ето какво казаха и главните действащи лица на корта през последните дни:

„Щастлива съм, че успяхме да се изкачим в по-горната група и да спечелим почти всички мачове. Имаше напрежение, но в положителен смисъл – по-скоро вълнение. Атмосферата беше много положителна. Имаше голяма подкрепа по време на мачовете и беше много забавно. Искам да играем по най-добрия начин и да побеждаваме най-силните отбори“, каза Елизара Янева, дебютантка в националния отбор.

„Мисля, че се представихме добре и изпълнихме задачата да се изкачим в следващата група. Лично аз не бих казала, че изиграх най-добрите си мачове. Може и по-добре, но се радвам, че ги спечелих. В този отбор имаше по-силно изразен отборен дух и бяхме една идея по-сплотени. Това беше основната разлика. Да, имаше много големи притеснения. Това беше най-лошият мач, който изиграх, именно заради напрежението и важността му. Бях скована, но успях да го спечеля“, каза друга от националките ни – Росица Денчева.

„Много съм щастлива и доволна от резултата, който постигнахме. Нямам думи, с които да опиша тази победа. За мен е огромна чест да играя за България. Винаги е било така и така ще бъде. Горда съм, че съм част от този отбор. Надявам се тази енергия да ме отведе до още по-големи успехи“, пожела си Денислава Глушкова.

„Представихме се много добре и категорично. Хареса ми как играха всички момичета, както и моето собствено представяне. Повече не мога да желая. Добре започна годината за мен. Имаше и по-слаби моменти, но в момента съм в добра форма и се надявам да продължи така. Това, че всички сме на една възраст и много бързо се сплотихме. Говорим си, обсъждаме всичко и атмосферата е много добра“, сподели и Лидия Енчева.