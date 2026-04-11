БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия е близо до класиране за финалите на „Били Джийн Кинг къп“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Италия е съвсем близо до класиране за финалите за отборния турнир по тенис "Били Джийн Кинг къп", докато тимът на САЩ е изправен пред елиминация след първия ден от квалификациите.

Двукратният и настоящ първенец Италия води срещу Япония с 2:0 и се нуждае само от още една победа от трите си мача днес, за да си осигури място в решителните сблъсъци през септември в Шънчжън, Китай. Елизабета Кичиарето се наложи със 7:5, 6:2 срещу Моюка Учижима, докато Жасмин Паолини победи лесно Химено Сакацуме с 6:3, 6:1 и "адзурите" имат две победи аванс.

Великобритания вече победи с 3:1 седемкратния шампион Австралия и продължава напред в турнира.

Украйна води с 2:0 срещу Полша, докато Белгия спечели и двата двубоя на сингъл срещу САЩ, поставяйки вицешампионите от 2025 година и 18-кратни победители в големи затруднения. Само девет отбора до момента са постигали крайна победа след изоставане от 0:2 от 1995 година насам.

Белгийката Хане Вандевингел спечели със 7:6 (3), 6:3 срещу Ива Йович, докато Елизе Мертенс имаше късмет и успя да се поздрави с успех срещу Маккартни Кеслър след 7:6 (3), 2:6 и отказване на американката при 3:3 в последния сет.

Другите три срещи, Казахстан-Канада, Словения-Испания и Швейцария-Чехия, ще бъдат подновени при резултат 1:1.

#Били Джийн Кинг Къп 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Отборни турнири

България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:25 мин.
По света
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ