БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които...
Чете се за: 06:22 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:12 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Запази
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
Слушай новината

Само пред БНТ говорят двама от колегите на пострадалия водач на автобус 119, от вечерта на тежката катастрофа. Водачът е един от най-добрите шофьори. В момента на произшествието веднага се опитал да помогне на пътниците. Тази вечер от Европейския център по транспортни политики направиха експеримент с автобус на мястото на трагичният инцидент, от петък вечер.

Вальо Стефанов е ръководител "Транспорт" във фирмата на частния превозвач. Бил наблизо в района, когато разбрал за катастрофата.

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" в частен превозвач: "Просто беше потресаващо тук, самите пътници бяха скупчени покрай автобуса и след това линейките ги извозиха."

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" в частен превозвач: "Аз от 40 години съм в Столичен автотранспорт, на много катастрофи съм присъствал, но такова нещо, такова чудо, с тези жертви, Бога ми, аз не съм виждал."

За шофьора на автобуса, казва, че е един от най-добрите. Работи във фирмата от 9 години.

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" в частен превозвач: "Миналата година се пенсионира, остана да работи, има сили човекът. Физически е здрав, добре е. Но емоционално е под всякаква критика."

Даниел е колега на пострадалия водач, споделя, че са се чули след инцидента.

Даниел Костов, водач в градския транспорт: "Не си спомня точно, все още всичко му е като от мъгла, всичко е станало много бързо."

Казва, че на мястото на катастрофата редовно се случват такива гонки.

Даниел Костов, водач в градския транспорт: "Засичат ни, отнемат ни предимство и тук и на много други места."

На мястото на тежкия инцидент, Европейският център по транспортни политики проведе експеримент, за да установи дали пътната среда е допринесла за катастрофата.

Диана Русинова, Европейски център по транспортни политики: "Асфалт - трагично състояние, растителност, пешеходна пътека на опасно място. Хора, които явно не зачитат Закона за движение по пътищата, по абсолютно никакъв начин и са решили, че могат да правят, каквото си пожелаят без да бъдат наказани."

Експертите установиха, че и видимостта в участъка е ограничена.

#"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #шофьор

Водещи новини

Изненадваща оставка в МВР: Георги Кандев се оттегля като главен секретар (ОБЗОР)
Изненадваща оставка в МВР: Георги Кандев се оттегля като главен...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“ Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Домакинството на "Евровизия": Кой ще бъде градът - домакин на песенния конкурс? Домакинството на "Евровизия": Кой ще бъде градът - домакин на песенния конкурс?
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Драконовски мерки срещу войната по пътищата след катастрофата с 4...
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Шофьор отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Петте условия за мир на Украйна и европейската тройка
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Изкуственият интелект и матурите - вече могат да се анулират...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ