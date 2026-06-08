Драконовски мерки срещу войната по пътищата след катастрофата с 4 жертви: Карта на гонките и масови проверки

След трагичния инцидент на "Челопешко шосе", отнел 4 човешки живота, правителството реши да вземе драконовски мерки за овладяване на безумието по пътищата

Вътрешният министър обясни, че тече процедура по разкриване на местата, които се използват за нелегални гонки или бивши такива на територията на страната.

Министър-председателят Румен Радев свика среща с отговорните институци за прилагане на мерки за осигуряване на пътната безопасност в страната и той заяви, че трябва да се приложат драконовски мерки. След час и половина разговори стана ясно, че трябва да има по-добра координация и обмяна на информация между отговорните институции, а една от мерките е да се създаде карта именно на местата, на които се правят гонки.

Основният извод от проведената среща днес в Министерския съвет е необходимостта ясни мерки и цялата строгост на закона. Продължава работата по идентифициране на рисковите пътни участъци и местата, използвани за незаконни състезания.

Румен Радев, премиер: "Сигурен съм, че МВР знае, има информация и за местата, където се провеждат съответните гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имат информация дори за лицата, които се занимават с това нещо." Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки. Обсъдено е, че ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки."

Предвижда се и въвеждането на електронен обмен на информация между всички ангажирани институции.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Много бързо ще направим необходимото да се осъществява електронен обмен на информация между ведомствата, ангажирани с тези процеси,така че да може всеки един от нас в реално време да следи и да получава информация от останалите да упражнява правомощията си."

Сред основните мерки е и по-пълното използване на съществуващите системи за видеонаблюдение.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Всички камери, с които разполага държавата, така че да се стига до бърза обработка на нарушенията, които тези камери документират ежедневно, и да се облекчи процесът по връчване на електронни фишове."

По думите му предстоят и законодателни промени, свързани с временното отнемане на шофьорски книжки при тежки нарушения, извършени поради незнание. На срещата е обсъдена и темата за свидетелствата за управление, издавани в държави с по-ниски изисквания.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Изрично обсъдихме тези свидетелства за управление, които се получават в някои държави със занижени критерии. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за управление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имаме данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна ние в Министерството на вътрешните работи ще вземем под специално внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно от тези рискови водачи, които предизвикват впоследствие тежки нарушения с пострадали и с жертви." Румен Радев, премиер: "Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Уверен съм, че ако МВР, с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции, застанат заедно, ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани и участници в движението. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана. Очаквам ефективни действия."

Вътрешното министерство е възложило на НАП проверка на луксозните автомобили, доходите и стандарта na живот на нарушителите. След месец институциите ще отчетат напредъка по изпълнението на мерките.

А по-рано днес вътрешният министър награди четиримата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на "Челопешко шосе".

Благой Благоев, пожарникар: "Ние сме много горди и благодарим за тези награди, че сме оценени от най-високо ниво." Даниел Влахов, пожарникар: "Чест, признателност към нашата институция."

Точно преди час на мястото на катастрофата от "Европейския център по транспортни политики" направиха експеримент с автобус, идентичен на този от петък вечерта. Експертите посочиха, че при преминаване през участъка, видимостта за водача е била ограничена.

Пред камерата на БНТ застана ръководител "Транспорт" на частния превозвач, от който е и пострадалият водач на автобус 119.

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт":"Това е един от нашите най-добри водачи. И като професионалист, и като човек. И за жалост на хубавите хора се случват понякога и такива нещастия. Иначе той работи при нас от девет години, 61-ви набор е, миналата година се пенсионира, остана да работи, има сили човека. Но не знам вече, като сега в момента, физически е здрав, добре е. Но емоционално е под всякаква критика. Аз от 40 години съм в столичен автотранспорт, на много катастрофи съм присъствал. Но такова нещо, такова чудо, с тези жертви, бога ми, аз не съм виждал."

Софийският градски съд отложи мярката за наотклонение на едини от шофьорите, причинил жестоката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе". Той е със чупен гръбнак и в тежко състояние.

Обвиняемият Васил Филипов не можа да се яви в съда, тъй като му предстои операция и не беше даден ход на делото. Той е настанен за лечение в болница "Света Анна". Другият шофьор е настанен в "Пирогов". Очаква се утре там да се проведе изнесено съдебно заседание.

Срещу двамата са повдигнати по две обвинения, за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

Милен Дюлгеров, адвокат на Васил Филипов: "Изключително тежко е състоянието. Той е в шок. Със счупен гръбнак. Не може да участва в съдебно заседание. БНТ: Имахте ли възможност да разговарят с него? Да, разбира се. Даде ли ви някакви обяснения? Това си е по делото. Адвокатска тайна."

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