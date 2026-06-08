БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
Чете се за: 03:02 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България трябва да участва много по-активно в европейските проекти за отбрана и сигурност, заяви президентът Илияна Йотова по време на конференция, посветена на сигурността и сътрудничеството в Югоизточна Европа. Тя акцентира и върху необходимостта от изграждане на нов център за сигурност в Черно море.

Събитието се провежда във връзка с българското председателство на "Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа" (ПСЮИЕ) и срещата на върха в София тази сряда.

Държавният глава подчерта ключовата роля на Черно море като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността в света.

Илияна Йотова, президент на България: "Войната в Украйна показа, че този регион не може повече да бъде разглеждан само като периферия на европейската сигурност. Свободата на навигация в него е фундамент на международното право. Но дали този фундамент се справя напоследък - всеки може да си отговори."

Като страна в НАТО и черноморска страна, укрепването на морската сигурност е очевиден стратегически приоритет, подчерта още президентът.

"Съвместно с Румъния и европейската служба за външна политика, с ЕК, развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море."

Основен фокус на центъра ще бъде защита на морската инфраструктура, противодействие на хибридни атаки и противодействие при бедствия и екологични кризи. А от особена важност -участието на партньори от Украйна, Молдова, Турция и Грузия.

Илияна Йотова, президент на България: "Необходимостта от подобен център си пролича през последните дни при инцидента с дроновете, които за щастие не стигнаха до нашата територия, а Министерството на отбраната реагира своевременно."

Йотова обаче е категоричен противник на Черно море да се гледа само като милитаризираща се зона, а не като географска придобивка с огромна роля за туризма и търговията.

СНИМКИ: БТА

Като важен за страната ни приоритет тя изтъкна участието съвместно с държавите от НАТО в разработване на въоръжени системи от ново поколение, като в този процес бъдем реален център за иновативни разработки.

#президентът Илияна Йотова #псюие #Черно море #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
4
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
5
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
6
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Политика

Пламен Абровски: Няма да допусна никой да вреди на инициативата „Кошница с грижа“
Пламен Абровски: Няма да допусна никой да вреди на инициативата „Кошница с грижа“
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения
Чете се за: 02:32 мин.
Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“
Чете се за: 00:15 мин.
"Богатството на народите" 2026 г.: България е на 35-о място от 40 държави "Богатството на народите" 2026 г.: България е на 35-о място от 40 държави
Чете се за: 04:07 мин.
Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна, коментира военният министър Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна, коментира военният министър
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мъж от Хасково си счупи крака, след като ритна електроавтобус в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ