Сицилия е завладяна от сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

Сицилия е завладяна от сватбата на поп звездата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър. Седмица след като сключиха граждански брак в Лондон, те вдигнаха пищна сватба край Палермо. Церемонията се състоя в имението "Вила Валгуарнера", известното като "сицилианския Версай".

На партито са присъствали над 200 гости, сред които и Елтън Джон. Пищната сватба продължава три дни.

Тя обаче предизвика гневни реакции сред местните гости. Центърът на Палермо е напълно блокиран. В града дори има плакати: "Палермо не е за богатите" и "Нашият площад не е вашият хол".