За първи път у нас се проведе рали с незрящи навигатори

За първи път в България и Европа се проведе рали за незрящи под надслов „Доверие“. Стартът бе даден точно в 10.00 часа пред храм-паметник „Св. Александър Невски". Основната идея е участниците да изградят силна екипна връзка.
Над 20 екипа участват в ралито, като навигаторът е незрящ. Те се ориентират по специална пътна книга на Брайлово писмо. Маршрутът е 60-километров с девет контролни точки.
Павлин Митев, навигатор: "Аз като навигатор чета всяка една контролна точка на моя пилот - Дани, на тези 9 точки ще се чекират и в рамките на 2 часа и 50 минути трябва да се мине целият маршрут."
Калоян Станчев, председател на Автомобилната федерация на България: "Тези господа и дами са част от нашия живот, трябва да покажем на младите, че развиваме масов спорт за хората в неравностойно положение."