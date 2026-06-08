За първи път у нас се проведе рали с незрящи навигатори

За първи път в България и Европа се проведе рали за незрящи под надслов „Доверие“. Стартът бе даден точно в 10.00 часа пред храм-паметник „Св. Александър Невски". Основната идея е участниците да изградят силна екипна връзка.

Над 20 екипа участват в ралито, като навигаторът е незрящ. Те се ориентират по специална пътна книга на Брайлово писмо. Маршрутът е 60-километров с девет контролни точки.