Цунами от 1,40 м след труса от 7,8 във Филипините, жертвите са най-малко 32

Поне 32 са жертвите, а над 200 ранените при земетресение със сила 7,8 по Рихтер в южната част на Филипините. Броят на жертвите може да се окаже по-голям, защото спасителните операции продължават. Мощният трус предизвика опасност от цунами в няколко държави. Най-високата приливна вълна, която се е образувала, е била с височина 1 метър и 40 сантиметра.

По чудо няма пострадали деца. Когато земетресението разтърсило страната, в това училище се провеждала сутрешната церемония по вдигане на знамето и всички ученици и учители били на двора, а не в класните стаи.

Земетресението е регистрирано в 7.37 часа местно време, когато по улиците било пълно с хора. Пред очите на минувачи рухнало заведение за бързо хранене.

Трусът бил усетен най-силно в град Генерал Сантос на остров Минданао, известен като "столицата на производството на риба тон". Там са загинали най-малко 10 души. Повече от 20 обаче са в неизвестност. Но с всеки изминал час надеждата за намиране на оцелели избледнява.

"Не мога да направя нищо повече, освен да плача. Да чакам да открият тялото на сина ми. Никога повече няма да го видя жив."

18 часа след земетресението, последващи трусове, някои от които със сила 6,7, продължават да разтърсват Филипините.

Земетресенията не са рядкост в страната, като в повечето случаи не са разрушителни. Преди година, обаче, 74 души загинаха при трус със сила 6,9 по Рихтер.