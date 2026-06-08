БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които...
Чете се за: 06:22 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:12 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цунами от 1,40 м след труса от 7,8 във Филипините, жертвите са най-малко 32

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
расте броят жертвите земетресението филипините снимки
Слушай новината

Поне 32 са жертвите, а над 200 ранените при земетресение със сила 7,8 по Рихтер в южната част на Филипините. Броят на жертвите може да се окаже по-голям, защото спасителните операции продължават. Мощният трус предизвика опасност от цунами в няколко държави. Най-високата приливна вълна, която се е образувала, е била с височина 1 метър и 40 сантиметра.

По чудо няма пострадали деца. Когато земетресението разтърсило страната, в това училище се провеждала сутрешната церемония по вдигане на знамето и всички ученици и учители били на двора, а не в класните стаи.

Земетресението е регистрирано в 7.37 часа местно време, когато по улиците било пълно с хора. Пред очите на минувачи рухнало заведение за бързо хранене.

Трусът бил усетен най-силно в град Генерал Сантос на остров Минданао, известен като "столицата на производството на риба тон". Там са загинали най-малко 10 души. Повече от 20 обаче са в неизвестност. Но с всеки изминал час надеждата за намиране на оцелели избледнява.

"Не мога да направя нищо повече, освен да плача. Да чакам да открият тялото на сина ми. Никога повече няма да го видя жив."

18 часа след земетресението, последващи трусове, някои от които със сила 6,7, продължават да разтърсват Филипините.

Земетресенията не са рядкост в страната, като в повечето случаи не са разрушителни. Преди година, обаче, 74 души загинаха при трус със сила 6,9 по Рихтер.

#жертви #Филипини #разрушения #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
2
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
3
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
5
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Азия

Китайският лидер Си Дзинпин пристигна в Северна Корея
Китайският лидер Си Дзинпин пристигна в Северна Корея
Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ) Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и рухнали сгради Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и рухнали сгради
Чете се за: 00:17 мин.
Парламентарни избори в Армения: Ереван между Брюксел и Москва Парламентарни избори в Армения: Ереван между Брюксел и Москва
Чете се за: 00:42 мин.
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в Индонезия Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в Индонезия
5682
Чете се за: 00:35 мин.
Силни земетресения бяха регистрирани в Казахстан Силни земетресения бяха регистрирани в Казахстан
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават...
Чете се за: 06:22 мин.
Политика
НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“ НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе" Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ