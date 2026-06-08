Намаляване на цените на най-купуваните стоки: Кабинетът и веригите стартират "Кошница с грижа"

Минимум 15% намаление на продукти от малката потребителска кошница за срок от поне 6 месеца. За това се споразумяха кабинетът и водещи търговски вериги в рамките на инициативата "Кошница с грижа".

8 търговски вериги ще вземат участие в инициативата, три започват от днес, останалите ще се включат поетапно до две седмици. Те дадоха уверение, че ще намалят между 30 и 150 групи стоки от първа необходимост от малката потребителска кошница. Намалението ще бъде поне 15%, някои от тях дадоха заявка, че ще удължат кампанията повече от 6 месеца и до началото на следващата година. А в началото на представянето на "Кошница с грижа" премиерът Румен Радев заяви, че това е стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основни хранителни стоки.

10 евро за продукти на промоция и един хляб - за толкова пазарува днес пенсионерката Анна Генева. Половината от пенсията ѝ отива за лекарства, другата за храна. Новината за поне 15% намаление я завари на касата.

Анна Генева, пенсионер: "Много добре е, особено за такива пенсионери като нас, с малки пенсии. Аз само основни продукти купувам и друго, което е само на промоция. Това е на промоция олиото, това е с намаление 20%, взела съм си две нишестета, един хляб и толкова. Българинът е свикнал - повече хляб и по-малко ядене."

При представянето на инициативата премиерът Румен Радев заяви, че темата за цените е водеща за обществото, в във фокуса на инициативата са основно български стоки.

Румен Радев, премиер на България: "Ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българския производител. Това не са промоции краткосрочни, това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и камерите на медиите." Пламен Абровски, министър на земеделието: "Благодаря ви за това, че сами се отзовахте, за да можем заедно да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна." Александър Пулев, министър на икономиката: "Прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват под никаква форма принципите на свободната конкуренция."

Преговорите са продължили две седмици. Всеки магазин решава кои да са намалените продукти и как да ги позиционира. Някои ще ги обозначават с логото на кампанията.

Албена Георгиева, изп. директор на търговска верига: "От 18 юни във всичките 173 магазина можете да намерите 100 продукта, които са обозначени по специален начин." Иван Чернев, изп. директор на търговска верига: "Инициативата обхваща най-често купуваните стоки за всяко домакинство - хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене." Милена Драгийска, изп. директор на търговска верига: "Стартираме от днес с малко над 30 продукта, като поне 50% са с български производители." Николай Кънчев, търговска верига: "Потребителите ще открият основни хранителни стоки от първа необходимост като хляб, яйца, прясно и кисело мляко, сирене, варива, месо, риба, мед, вода и др."

Пред щанда проверяваме с Димитър и Райна, които следят цените, как им се струват намаленията.

Димитър: "Няма да се усетят изобщо. Цените се вдигаха едно към едно, а заплатите едно към 2 се обръщаха. Яйцата са адекватна цена, бих казал - 2,30? Баничките могат да се намалят още, защото почти едно евро за пура е малко. Лютеницата е горе-долу ок, въпреки че и нея сме я виждали с по-ниски цени." Райна Котева, пенсионер: "Сметката е 49,30 цента - предимно млечни продукти - мляко, прясно, кисело, кашкавал си взех, сирене и зеленчуци. - Как ви се струва 15% намаление? - Ами добре е, дори много добре."

А от щанда обратно на жълтите павета - властта очерта и следващата стъпка - укрепване и разширяване на българското производство.

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