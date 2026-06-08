БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които...
Чете се за: 06:22 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:12 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Намаляване на цените на най-купуваните стоки: Кабинетът и веригите стартират "Кошница с грижа"

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази
Кошница с грижа
Снимка: БТА
Слушай новината

Минимум 15% намаление на продукти от малката потребителска кошница за срок от поне 6 месеца. За това се споразумяха кабинетът и водещи търговски вериги в рамките на инициативата "Кошница с грижа".

8 търговски вериги ще вземат участие в инициативата, три започват от днес, останалите ще се включат поетапно до две седмици. Те дадоха уверение, че ще намалят между 30 и 150 групи стоки от първа необходимост от малката потребителска кошница. Намалението ще бъде поне 15%, някои от тях дадоха заявка, че ще удължат кампанията повече от 6 месеца и до началото на следващата година. А в началото на представянето на "Кошница с грижа" премиерът Румен Радев заяви, че това е стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основни хранителни стоки.

10 евро за продукти на промоция и един хляб - за толкова пазарува днес пенсионерката Анна Генева. Половината от пенсията ѝ отива за лекарства, другата за храна. Новината за поне 15% намаление я завари на касата.

Анна Генева, пенсионер: "Много добре е, особено за такива пенсионери като нас, с малки пенсии. Аз само основни продукти купувам и друго, което е само на промоция. Това е на промоция олиото, това е с намаление 20%, взела съм си две нишестета, един хляб и толкова. Българинът е свикнал - повече хляб и по-малко ядене."

При представянето на инициативата премиерът Румен Радев заяви, че темата за цените е водеща за обществото, в във фокуса на инициативата са основно български стоки.

Румен Радев, премиер на България: "Ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българския производител. Това не са промоции краткосрочни, това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и камерите на медиите."

Пламен Абровски, министър на земеделието: "Благодаря ви за това, че сами се отзовахте, за да можем заедно да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна."

Александър Пулев, министър на икономиката: "Прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват под никаква форма принципите на свободната конкуренция."

Преговорите са продължили две седмици. Всеки магазин решава кои да са намалените продукти и как да ги позиционира. Някои ще ги обозначават с логото на кампанията.

Албена Георгиева, изп. директор на търговска верига: "От 18 юни във всичките 173 магазина можете да намерите 100 продукта, които са обозначени по специален начин."

Иван Чернев, изп. директор на търговска верига: "Инициативата обхваща най-често купуваните стоки за всяко домакинство - хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене."

Милена Драгийска, изп. директор на търговска верига: "Стартираме от днес с малко над 30 продукта, като поне 50% са с български производители."

Николай Кънчев, търговска верига: "Потребителите ще открият основни хранителни стоки от първа необходимост като хляб, яйца, прясно и кисело мляко, сирене, варива, месо, риба, мед, вода и др."

Пред щанда проверяваме с Димитър и Райна, които следят цените, как им се струват намаленията.

Димитър: "Няма да се усетят изобщо. Цените се вдигаха едно към едно, а заплатите едно към 2 се обръщаха. Яйцата са адекватна цена, бих казал - 2,30? Баничките могат да се намалят още, защото почти едно евро за пура е малко. Лютеницата е горе-долу ок, въпреки че и нея сме я виждали с по-ниски цени."

Райна Котева, пенсионер: "Сметката е 49,30 цента - предимно млечни продукти - мляко, прясно, кисело, кашкавал си взех, сирене и зеленчуци.

- Как ви се струва 15% намаление?

- Ами добре е, дори много добре."

А от щанда обратно на жълтите павета - властта очерта и следващата стъпка - укрепване и разширяване на българското производство.

Вижте още в прякото включване на Виолета Русенова

#кошница с грижа #участие #инициатива #вериги #правителство

Последвайте ни

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
2
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
3
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
5
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Общество

НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“
НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите
Чете се за: 06:22 мин.
Арестуваха мъж след сигнал, че е насилил 9-годишното си дете в Благоевград Арестуваха мъж след сигнал, че е насилил 9-годишното си дете в Благоевград
Чете се за: 00:52 мин.
Кметът на Котел отмени бедственото положение в с. Тича Кметът на Котел отмени бедственото положение в с. Тича
Чете се за: 01:20 мин.
Почина проф. Райко Райков от Националната художествена академия Почина проф. Райко Райков от Националната художествена академия
Чете се за: 01:30 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието са огромни – това е дългосрочна инвестиция в икономиката Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието са огромни – това е дългосрочна инвестиция в икономиката
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават...
Чете се за: 06:22 мин.
Политика
НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“ НАП започва проверка на шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе" Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки Властите анализират всички места в страната, които се използват за гонки
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ