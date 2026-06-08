Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите

Министър-председателят Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В разговорите в Министерския съвет участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". На срещата е поканен и кметът на Столичната община Васил Терзиев.

Румен Радев, министър-председател: "Обществото ни от дълги години е изправено пред въпрос, който продължава да не намира адекватно решение. Все още. Знаем много добре, че пътно-транспортната система е една изключително сложна система със социално-технически характер. Знаем, че в България сме на първо или в челните места в Европейския съюз по травматизъм и смъртност по нашите пътища. Знаем, че от години се полагат усилия да намалим тази смъртност, да не заемаме тези челни места и засега тези усилия не отбелязват някакъв съществен напредък."

По данни на Световната здравна организация загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от брутния вътрешен продукт, но това са материалните загуби. А моралните, човешките загуби просто нямат измерение. Родители губят децата си, деца губят родителите си, загиват тийнейджъри и младежи, възрастни хора и ние продължаваме да не можем да се справим с този изключително сложен и важен за обществото ни проблем, подчерта Радев.

По думите му причините са много комплексни и всички ги знаем. Те обхващат и състоянието на пътищата, те обхващат и начина на обучение и придобиване на правоспособност. Те обхващат работата на общините и контролните органи, те обхващат обаче нещо много важно – получаването на адекватни знания, възпитанието и дисциплината на всеки един от нас като водачи и участници в движението, каза Радев.

Румен Радев, министър-председател: "Първото нещо, когато стане някой показателен случай, е да променяме законите и ние го правим. Наказанията стават още по-големи, глобите растат, но ефектът не идва в такава степен, в каквато искаме да го видим. Защо? Защото, пак казвам, това е сложен процес. И когато имаме и закъсняло правосъдие, закъсняло разследване, закъсняло регистриране, нещата започват да изглеждат много разочароващо за самото общество. И тежестта на всички наказания по закон започва да губи своята голяма сила, ако няма навременност, ако няма точно установяване, ако нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие."

"И затова искам днес да уточним всички тези въпроси, защото поводът, който стана – катастрофата край Челопечене – е само още един случай, който завършва по този начин. Но ние имаме ежедневно десетки, стотици прояви на хулиганство по нашите пътища, които остават неразкрити, недоказани, ненаказани. И аз искам да започнем оттук. Знам какво ще ми кажете и в МВР. Знам колко трудно се установява, но аз ще разчитам да се направи така, че да започнем оттам. Сигурен съм, че МВР знае, има информация и за местата, където се провеждат съответните гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имат информация дори за лицата, които се занимават с това нещо", посочи премиерът.

Румен Радев, министър-председател: "Знам, че няма да отнеме много време да се направи, както говорихме с министъра на вътрешните работи, едно картографиране на цялата страна – не само в София, а навсякъде, където джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани и, нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем оттук. Колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани."

Как ще усилвате патрулите, как ще ги наблюдавате, как ще ги доказвате – знам, че имате вашите методи. Знам, че е трудно в момента, особено с доказателствата пред съда, но трябва да се поучим от тези държави, които имат успешен опит. Това е един по-продължителен процес, но ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. Уверен съм, че ако МВР, с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции, застанат заедно, ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани и участници в движението. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана. Очаквам ефективни действия. Знам, че имате мерки, които да предложите. Знам, че имаме какво да изговорим като координация. Знам, че пътищата на много места са в ужасно състояние, но всички заедно трябва да вземем мерки, които на този етап, при това състояние на пътищата, да могат да свалят пътния травматизъм и да гарантираме една по-голяма безопасност, добави още премиерът в началото на срещата.