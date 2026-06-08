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Краткотрайни валежи и гръмотевици в източните и планинските райони на страната

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В следобедните часове над много райони ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат – между 26 и 31°, в София около 27, по Черноморието от 21 до 23°. Ще духа слаб, североизточен вятър.

Утре ще преобладава слънчево време, но около и след обяд главно над планините и Североизточна България, на места, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 28°, на морския бряг – между 22° и 26°. Вятърът ще е слаб – от изток-североизток.

Слънчево ще бъде и над Черноморието. В сутрешните часове на места, видимостта ще е намалена, но след обяд на отделни места, не е изключено и да превали. Ще духа слаб, до умерен вятър - от изток-югоизток, а температурата на морската вода е 20-22°.

И в планините ще духа слаб, до умерен вятър – от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Ще е предимно слънчево, но около и след обяд на места, главно в Рило-Родопския масив и западните, и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, по-късно през деня и до полунощ, на места ще превали и прегърми – краткотрайно. В четвъртък се повишава и вероятността за градушки. В петък вятърът ще се усили, има вероятност, валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни и значителни по количество. Температурите също ще се понижат значително. През нощта срещу събота, интензивните валежи, ще са вече главно - в Източна България. В събота, вероятността да вали, временно намалява, а вятърът ще отслабне – и ще бъде от запад.

#краткотрайни валежи #дъжд и гръмотевици #условия за градушки #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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