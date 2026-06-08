Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов открехват вратата към "Начален удар"

Броени дни ни делят до старта на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, което ще стартира на 11 юни и 19 юли в ефира на БНТ, където ще бъдат излъчени всичките 104 мача. Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов споделиха как се чувстват преди началото на Мондиала. Две от красивите лица в спортната редакция на БНТ, които ще водят и предаването „Начален удар“, не скриха вълнението си от започващия шампионат.

Спортните журналистки гостуваха в предаването „100% будни“, за да разкажат какво да очакват зрителите по време на най-големия футболен форум.

„Ние приветстваме един огромен форум, най-големият в историята, който ще видим. Затова сме и толкова празнични, тъй като емоциите, които ни завладяват, са много големи“, споделя Апостолова-Сеганов.

„Емоциите започват да се усещат. Още от може би месец по-рано ние сме в една много усърдна подготовка за това световно първенство. С колегите в редакцията работим за Мондиала, подготвяме се и буквално часове ни делят от началото“, допълва Моника.

Двете коментираха и разширяването на географията с 32 отбора до 48.

„Досега бяха 32 участващи отбора, в момента са 48 и несъмнено ще има огромна промяна, тъй като ще се даде шанс и на тимове, които за първи път ще дебютират на световно първенство“, разказва Павела.

„Географията на футбола се разширява и с възможността да участват повече отбори се цели привличането на много по-голяма аудитория. Да гледат повече хора и разбира се, да има по-голям шанс за всички. Пътят ще бъде много дълъг до финала и самият форум ще бъде по-голям“, разкрива Моника.

Две от красивите лица в спортната редакция обърнаха внимание и на това кои са фаворитите на този форум.

„Разбира се, като фаворит влиза действащият световен шампион в лицето на Аржентина. Франция, Бразилия и Испания са отбори, които винаги са фаворити. Когато говорим за трофей и за финал, не можем да очакваме някоя грандиозна изненада и да кажем някое футболно джудже или държава, която няма толкова големи амбиции да спечели на такъв форум, коментира Моника.

„Аз виждам потенциал в Япония и със сигурност това ще е отборът, който ще наблюдавам, тъй като японците играят много организиран и дисциплиниран футбол. Според мен им предстои доста силно първенство“, заяви Павела по повод кой е тимът, в който вижда най-голям потенциал.

Спортните журналистки вдигнаха още завесата относно това какво ще се очаква в „Начален удар“.

„Ще имаме един много интересен обзор, който ще бъде с гост инфлуенсър до нас. Ще имаме превю на предстоящите срещи за деня“, отбеляза Павела.

„Също така ще имаме репортерски включвания на място и различни гости. Ще ни гостуват не само футболни специалисти. Напротив, даже малко ще излезем от клишето, ще имаме всякакъв тип събеседници, с които ще разговаряме за от другата страна на терена", споделя Моника.

Предаването „Начален удар започва на 12 юни от 9:10 часа в делничните дни, а през уикендите ще се излъчва от 10:30 ч.

Повече от гостуването на Моника Симеонова и Павела Апостолова-Сеганов гледайте във видеото!