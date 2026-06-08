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Как да предпазим парите си от SMS-измами?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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"Лични финанси със Светозар Костадинов"

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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"Страхотна новина – грабни безплатно персонален тест" – това е съдържание на един от безбройните други съобщения, които SMS-измамници изпращат до случайни номера. Какво стои зад социалното инженерство на подобни престъпни схеми и най-важното как да предпазим себе си, личните си данни и парите си?

Последно предупреждение – акаунтът ви ще бъде деактивиран в полунощ или избран сте да получите съвсем ново барбекю. Най-често измамниците използват SMS-и, имейли или телефонни обаждания. В последните месеци има извънредно голяма кампания, споделят експерти. Основната цел е съобщенията да принуждават собствениците на телефонните номера да действат бързо – да натиснат линк или да предприемат действие, с което предоставят данни.

Обикновено претекста е, че трябва да направят нещо спешно, да платят някаква глоба или да приемат награда от томбола, в която не са участвали. Тези данни могат да се използват за различни други престъпления, защото става дума не само за банкови, но и за лични данни.

Има допълнително нива на защита – създават се правила, които да предпазят картодържателя от измами – кога една транзакция е легитимна и кога, на база на трансакционно поведение. Но ако някой е направил разплащане в град в България и след 30 минути има трансакция в Азия, той няма как да се е телепортирал. Това е елементарно правило, че в определен времеви период не може да има географска разлика. Така може да се защити картодържателя, дори след като си изгуби данните.

Когато получите съобщение или обаждане, не бързайте да предприемате действия. Вместо това, разгледайте внимателно съобщението, проверете онлайн в автентичния сайт на компания или институция дали наистина е нужно действие от ваша страна. Не давайте информация като изпращате отговор на съобщението или да отговаряте на въпроси на чат-бот по телефона. Прекъснете комуникацията. Ако все пак сте въвели данните на банковата карта – веднага се свържете с банката. Картата не само, че трябва да се блокира, но така ще помогнете и на киберспециалистите с последващи действия от тяхна страна. Разбира се, бъдете най-предпазливи с личните си данни.

# онлайн измами #"Лични финанси" #СМС #новини в Метрото

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