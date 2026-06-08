БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Неформална среща на министрите на отбраната от ЕС започва в Кипър

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Неформална среща на министрите на отбраната от Европейския съюз започва в Никозия в рамките на кипърското председателство.

България е представена от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат подкрепата за Украйна в областта на отбраната, както и войната в Иран и нейните регионални последици. Свободата на корабоплаването и новата Европейска стратегия за сигурност също ще бъдат обсъдени.

Срещата в Никозия се провежда под председателството на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

#неформална среща на върха #Никозия #Кипър

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
3
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
4
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
5
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба Алино
6
Корпорация КУБ доброволно е премахнала оградата в местността Баба...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Европа

"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и Москва
"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и Москва
Проевропейската партия на Никол Пашинян води на изборите в Армения Проевропейската партия на Никол Пашинян води на изборите в Армения
Чете се за: 00:40 мин.
Парламентарните избори в Косово: Първи резултати от Екзитполовете Парламентарните избори в Косово: Първи резултати от Екзитполовете
Чете се за: 00:35 мин.
Заради скъпите горива: Мерки за насърчаване на пътуванията с обществен транспорт в Европа Заради скъпите горива: Мерки за насърчаване на пътуванията с обществен транспорт в Европа
Чете се за: 02:07 мин.
Папа Лъв XIV призова за солидарност: Бог е в бедните, самотните и забравените Папа Лъв XIV призова за солидарност: Бог е в бедните, самотните и забравените
Чете се за: 01:02 мин.
България с богата програма на Международния панаир на книгата в Букурещ България с богата програма на Международния панаир на книгата в Букурещ
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и рухнали сгради
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти? Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти?
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
С над 100 км/ч. е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Поредна размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Историческа победа на Пашинян в Армения, кои партии влизат в...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ