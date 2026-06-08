Неформална среща на министрите на отбраната от ЕС започва в Кипър

Неформална среща на министрите на отбраната от Европейския съюз започва в Никозия в рамките на кипърското председателство.

България е представена от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат подкрепата за Украйна в областта на отбраната, както и войната в Иран и нейните регионални последици. Свободата на корабоплаването и новата Европейска стратегия за сигурност също ще бъдат обсъдени.

Срещата в Никозия се провежда под председателството на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.