С над 100 км/ч. е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина

Поредна трагедия на пътя. Непълнолетно момче загина, след като управляваният от него автомобил се вряза в къща в Дупница и се озова буквално в хола на постройката. Според експерти той е карал с между 100 и 130 км/ч. в много тесен участък в града.

Георги Бързаков - автомобилен и пътен експерт: „Предположенията са за около 100–130 км/ч. Това означава, че всяка секунда зад волана може да бъде последна. Това е много висока скорост за толкова тесен участък. Не мога да си обясня как е било възможно да се достигне такава скорост тук.“

Около 3.00 часа през нощта в събота срещу неделя се случва тежкият пътен инцидент. 17-годишен водач, шофирайки лек автомобил, въпреки че няма свидетелство за управление на МПС, развива висока скорост, излиза от пътното платно и се забива в къща. В нея по това време се намира 83-годишната Мария Панчева, която се спасява и е невредима, благодарение на това, че от известно време спи в съседната стая. Тя веднага се обажда на сина си, който от своя страна подава сигнал на телефон 112. На място пристигат екипи на Спешна помощ, които за съжаление само констатират смъртта на 17-годишното момче, починало вследствие на тежките травми от удара.

Мария и към момента е изключително уплашена и споделя:

„Като тресна отгоре, си казах: „Боже, къщата ли се срути върху мен?“ Паднах на земята. Ужас, ужас! И като станах, гледам тухли. Не мога да се ориентирам, разбираш ли. Ако това беше спалнята, както едно време, и ако някой беше там, нямаше да оцелее. Тухли по дивана, тухли по гарнитурата...“

Щетите не са само по фасадата, а част от конструкцията също е засегната.

Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразена висока скорост и неопитност на водача.

Георги Бързаков - автомобилен и пътен експерт : „Реакцията на водача е трябвало да бъде много бърза. Няма как обаче той да осъществи такава реакция, защото виждаме, че от страната, откъдето идва, има изкуствена неравност. Ако приемем, че автомобилът е подскочил при тази скорост, той е изгубил моментално управление. Можем да обособим три много значими фактора в тази ситуация – неопитен водач, превишена скорост и възрастта, емоцията, желанието да се покажеш пред връстниците си, че караш. Все пак не можем да знаем какво точно е станало. Можем само да предполагаме. По-правилно според мен е да насочим вниманието към превенцията, за да не допускаме подобни случаи. Защото това е едно дете на 17 години.“

Живеещите в района твърдят, че на тази улица има сериозен проблем с високата скорост и така наречените гонки.

„Поставени са изкуствени неравности. Може би е необходимо по-засилено присъствие на пътна полиция. Но често, когато хората чуят по-шумен автомобил, веднага приемат, че става дума за гонки. Ограничението на скоростта е стандартно за населено място. Инфраструктурата на пръв поглед изглежда добра. Всичко опира до съобразяване и спазване на скоростта. В градски условия не бива да се превишава скоростта. Трябва да се шофира изключително внимателно, защото най-тежките неща се случват за части от секундата“, подчертава Бързаков.

Вижте прякото включване на Станислава Николова.