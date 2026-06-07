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Смъртоносен удар: 17-годишен се заби с колата си в къща в Дупница и загина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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полиция - патрулка
Снимка: БТА
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17-годишно момче загина през нощта след като се вряза с джип в къща в Дупница на една от главните улици в града.

Автомобилът се е забил в къщата с много висока скорост, разрушил е стената и е влязъл в една от стаите. 83-годишната собственичка Мария Панчева спяла в съседната стая. Жената разказа, че се е уплашила много. Нейни съседи споделиха, че малко преди инцидента са подали сигнал за автомобилна гонка. Причините за катастрофата се разследват.

Мария Панчева: „Като тресна аз викам Боже, къщата ли се срути върху мене, паднах на земята, ужас, ужас и като станах и като се спънах в тухлите и гледам отгоре тухлите са падали, не мога да се ориентирам, ти разбираш ли?“

#в къща #удар с кола #17-годишен #загина #Дупница

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