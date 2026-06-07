Смъртоносен удар: 17-годишен се заби с колата си в къща в Дупница и загина

17-годишно момче загина през нощта след като се вряза с джип в къща в Дупница на една от главните улици в града.

Автомобилът се е забил в къщата с много висока скорост, разрушил е стената и е влязъл в една от стаите. 83-годишната собственичка Мария Панчева спяла в съседната стая. Жената разказа, че се е уплашила много. Нейни съседи споделиха, че малко преди инцидента са подали сигнал за автомобилна гонка. Причините за катастрофата се разследват.