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Даниела Динева: Оценявам като перфектно домакинството на Sveti Vlas Beach Pro Tour

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Спорт
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Всички казват, че ние се нареждаме на едно знатно място в организацията на този турнир, сподели директорът на волейболната надпревара.

Даниела Динева: Оценявам като перфектно домакинството на Sveti Vlas Beach Pro Tour
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Даниела Димова оцени като перфектно домакинството на Свети Влас по повод турнира Sveti Vlas Beach Pro Tour. Директорът на турнира сподели, че отзивите на участници, съдии и длъжностни лица са отлични от гледна точка като организация.

Пред БНТ тя сподели, че има амбиции за организирането на надпреварата и догодина.

Оценявам представянето на това домакинство като успешно и все по-успешно за трета поредна година. Отзивите на всички и на съдиите, тези, които са пътували и са посещавали турнири в други европейски градове, казват, че ние се нареждаме на едно знатно място в организацията на този турнир от серията Futures.

„Да, разбира се, имаме амбицията да продължим и догодина. Благодарим на Министерството на туризма за подкрепата в организацията на този турнир“, завърши Динева.

Повече от интервюто с Даниела Динева гледайте във видеото!

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#Даниела Динева #Sveti Vlas Beach Pro Tour

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