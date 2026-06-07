Даниела Динева: Оценявам като перфектно домакинството на Sveti Vlas Beach Pro Tour

Всички казват, че ние се нареждаме на едно знатно място в организацията на този турнир, сподели директорът на волейболната надпревара.
Даниела Димова оцени като перфектно домакинството на Свети Влас по повод турнира Sveti Vlas Beach Pro Tour. Директорът на турнира сподели, че отзивите на участници, съдии и длъжностни лица са отлични от гледна точка като организация.
Пред БНТ тя сподели, че има амбиции за организирането на надпреварата и догодина.
„Оценявам представянето на това домакинство като успешно и все по-успешно за трета поредна година. Отзивите на всички и на съдиите, тези, които са пътували и са посещавали турнири в други европейски градове, казват, че ние се нареждаме на едно знатно място в организацията на този турнир от серията Futures.“
„Да, разбира се, имаме амбицията да продължим и догодина. Благодарим на Министерството на туризма за подкрепата в организацията на този турнир“, завърши Динева.
Повече от интервюто с Даниела Динева гледайте във видеото!