БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да...
Чете се за: 03:27 мин.
Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как...
Чете се за: 05:27 мин.
Премахнаха оградата около спорния строеж в местността...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте срещите за медалите на турнира Beach Pro Tour Futures

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Финалите може да проследите от 13:00 часа!

живо срещите медалите турнира beach pro tour futures
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 4 до 7 юни световният елит в плажния волейбол пристига в България.

Beach Pro Tour Futures, част от световната верига на Volleyball World, превзема Свети Влас със 170 състезатели от 28 държави.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще се борят за третото място. Българската национална двойка отстъпи в драматичен полуфинален сблъсък срещу сръбския тандем Марко Макарич и Джордже Класнич и ще има възможност да завърши участието си на подиума пред родна публика.

Гледайте на живо битките за разпределението на медалите ТУК и по БНТ 3!

Свързани статии:

Калчев и Механджийски излизат за бронзовите медали на Beach Pro Tour
Калчев и Механджийски излизат за бронзовите медали на Beach Pro Tour
Гледайте битките за отличията на живо по БНТ 3 от 13:00 ч.
Чете се за: 03:02 мин.
Калчев и Механджийски се класираха за полуфиналите на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Калчев и Механджийски се класираха за полуфиналите на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Полуфиналният двубой е насрочен за неделя от 11:00 часа. В другата...
Чете се за: 03:07 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
3
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
4
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
5
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние
6
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Волейбол

Даниела Динева: Оценявам като перфектно домакинството на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Даниела Динева: Оценявам като перфектно домакинството на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Илин Димитров: Впечатленията за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични Илин Димитров: Впечатленията за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични
Чете се за: 02:05 мин.
Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не показахме това, на което сме способни Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не показахме това, на което сме способни
Чете се за: 01:15 мин.
Свети Влас събира елита на плажния волейбол за турнир от международния календар Свети Влас събира елита на плажния волейбол за турнир от международния календар
Чете се за: 01:45 мин.
Алекс и Симеон Николови са оптимисти за представянето на България в Лигата на нациите Алекс и Симеон Николови са оптимисти за представянето на България в Лигата на нациите
Чете се за: 02:22 мин.
Любомир Ганев: България има един от най-добре подготвените треньорски щабове в света Любомир Ганев: България има един от най-добре подготвените треньорски щабове в света
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ-Иран остават блокирани 100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ-Иран остават блокирани
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Никола Цолов спечели състезанието в Монако във Формула 2
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на храните...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ