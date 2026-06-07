Гледайте срещите за медалите на турнира Beach Pro Tour Futures

От 4 до 7 юни световният елит в плажния волейбол пристига в България.

Beach Pro Tour Futures, част от световната верига на Volleyball World, превзема Свети Влас със 170 състезатели от 28 държави.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще се борят за третото място. Българската национална двойка отстъпи в драматичен полуфинален сблъсък срещу сръбския тандем Марко Макарич и Джордже Класнич и ще има възможност да завърши участието си на подиума пред родна публика.

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