Мирослав Живков: Оказа се още по-трудно това, което очаквахме

Мирослав Живков отчете положителните неща от представянето на българския национален отбор по волейбол за юноши под 18-годишна възраст в Италия. Селекционерът на българите оцени конкуренцията, която са срещнали те по пътя към бронзовите медали.

Той заяви, че шампионатът е показал на младите „лъвове“ къде трябва да работят за следващите първенства.

„Оказа се още по-трудно това, което очаквахме. Точно затова сме много щастливи, защото в тази група всеки един можеше да спечели това, което спечелихме ние. Истината е, че има моменти на спортен шанс, индивидуални умения и взимане на решения, но в крайна сметка тези мачове за мен бяха толкова важни, защото ни дадоха посоките, в които трябва да работим оттук-нататък“, сподели Живков.

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