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Мирослав Живков: Оказа се още по-трудно това, което очаквахме

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Национални отбори
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В тази група всеки един можеше да спечели това, което спечелихме ние, сподели селекционерът на волейболните национали до 18 години, които спечелиха бронза на европейското в Италия.

Мирослав Живков: Оказа се още по-трудно това, което очаквахме
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Мирослав Живков отчете положителните неща от представянето на българския национален отбор по волейбол за юноши под 18-годишна възраст в Италия. Селекционерът на българите оцени конкуренцията, която са срещнали те по пътя към бронзовите медали.

Той заяви, че шампионатът е показал на младите „лъвове“ къде трябва да работят за следващите първенства.

Оказа се още по-трудно това, което очаквахме. Точно затова сме много щастливи, защото в тази група всеки един можеше да спечели това, което спечелихме ние. Истината е, че има моменти на спортен шанс, индивидуални умения и взимане на решения, но в крайна сметка тези мачове за мен бяха толкова важни, защото ни дадоха посоките, в които трябва да работим оттук-нататък“, сподели Живков.

Повече можете да видите във видеото!

#Мирослав Живков #Български национален отбор по волейбол за юноши до 18 години

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