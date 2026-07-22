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БНТ 4 ще включва повече информация за сънародниците ни в чужбина

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Близо 40 000 български деца учат в над 400 неделни училища зад граница, разположени в 43 държави на шест континента. София събра учители и директори от всички тези български училища в чужбина. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова представи идеята за развитието на БНТ 4, като в програмата бъде отделено повече време за живота, проблемите и успехите на българите зад граница.

Дори и на повече от 8000 километра от родината, българското училище „Св. София“ в Чикаго съхранява народните традиции и възпитава децата в родолюбие. За 50 години през него са преминали стотици ученици.

Даниела Михайлова, училищен ръководител на Българско училище „Св. София“ – Чикаго: „Идват сутрин и започват с българския химн. Така започва денят в българското училище. След което обикновено имат четири часа, в зависимост от възрастта – български език, история и география.“

Следобед е запазеното време за занимания по интереси.

Даниела Михайлова, училищен ръководител на Българско училище „Св. София“ – Чикаго: „Всички са запалени да играят български народни танци. Участват и във фестивали, които се организират в града.“

Българската памет пазят и в неделното училище във Варшава. Със специална възстановка там отбелязаха и 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Симеонка Велева, учител в Българско неделно училище „Дора Габе“ – Варшава: „Пресъздадохме Априлското въстание – малка част от него, разбира се, със стихчета. Участваха и малки, и по-големи ученици.“

Повече български училища зад граница и повече ученици в тях отчитат от Асоциацията на българските училища в чужбина. Предизвикателства за тях обаче остават финансирането и нуждата от допълнителна квалификация на преподавателите.

Зорница Гоган, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина: „За нас е изключително важно да говорим за актуализирането на средствата, които се отпускат за нашите училища в чужбина. Ние имаме нужда от тази финансова подкрепа, за да работим.“

От Министерството на образованието посочиха, че държавата отпуска над 8 милиона евро за неделните училища зад граница.

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, заместник-министър на образованието и науката: „Политиката в подкрепа на неделните училища ще продължи и се надяваме, че сумата, с която ще бъдат финансирани, ще бъде увеличена през следващата година.“

Българската национална телевизия също работи по възможностите за подкрепа на българите зад граница. В концепцията на генералния директор на обществената медия Милена Милотинова е заложено обликът на БНТ 4 да бъде променен и програмата да включва много повече информация за живота, проблемите и успехите на сънародниците ни в чужбина.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Това е една друга България, която заслужава да бъде представена както в националния ефир, така и в ефира, с който БНТ достига до българите извън пределите на страната. Тези хора, които са събрани в тази зала, също като БНТ имат обществена мисия, защото те не просто преподават в неделните училища – те създават принадлежност, те създават корени в българските деца, които живеят в чужбина, те създават общност.“

Идеята на ръководството на БНТ е процесът да бъде двупосочен.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Затова сме отворени за идеи от тяхна страна, които да включим в разработването на начина, по който ще изглежда БНТ 4 оттук нататък.“

А целта е българите в страната и извън нея да знаят повече едни за други.

#неделни училища зад граница #Милена Милотинова #БНТ4 #български деца #БНТ

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