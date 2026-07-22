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Благотворителен мач в памет на загиналите деца на АМ "Тракия" се игра в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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благотворителен мач памет загиналите деца тракия игра софия
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"Славия", "Левски" и ЦСКА се обединиха в каузата срещу войната по пътищата. Тази вечер дублиращите им отбори играха благотворителен турнир в памет на загиналите 9-годишни футболисти на „Славия“ – Михаил и Борислав.

На стадиона бяха поставени кутии за дарения за сдружението на родителите, загубили деца в катастрофи – „Ангелите на пътя“.

Жестоката катастрофа на АМ „Тракия“ на 24 юни отново остави обществото ни безмълвно. Тогава, освен че загинаха децата от школата на „Славия“ и бащата на едно от тях, пострадаха и техният треньор и съпругата му.

Благотворителният мач започна с минута мълчание в тяхна памет.

Ангел Славков, директор на Академията на ПФК „Славия“: „Българите през последните години, хората по някакъв начин забравиха за морала, за много човешки стойности. Повече се търси полза от всичко и тези неща, които се случват, може би са наказание от Господ.“

Николина Петкова, майка на убития Филип: „Както виждате, атмосферата е много тягостна и това е абсолютно разбираемо, защото Боби и Мишето намериха смъртта си на пътя, така както много деца от нашето сдружение. Всеки път казваме, че се надяваме това да са последните деца, които си отиват по този нелеп начин.“

Петя Иванова, сдружение „Ангелите на пътя“: „Докато не се събуди обществото и не разбере, че то самото е държавата, нищо няма да се промени. Хубавото на този мач е, че показва, че може да бъдем обединени. Аз ще призова всички шефове на клубовете – нека всеки мач започва с призив към младежите, към всички техни фенове да карат разумно и да пазят живота.“

За малките футболисти от отбора на Мишо и Боби ще бъде изключително тежък моментът, когато те отново се съберат и се върнат на тренировки.

Иванка Костадинова, майка на дете от отбора на Мишо и Боби: „Трудно е. Въпреки че измина толкова време, да повярваме, че те не са с нас. Мисля, че се провалихме като общество.“

Въпреки цялата мъка на Белия стадион, днес младите надежди във футбола все пак намериха сили да се усмихнат – в името на живота.

#жестока катастрофа на АМ "Тракия" #благотворителен мач #момчета #Славия #футболисти

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