"Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион "Славия" в памет на загиналите деца на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Стадион "Славия" беше отрупан с цветя в памет на двете деца, загинали в тежката катастрофа на АМ "Тракия" вчера.

Момчетата са били част от академията на клуба. Те са пътували за турнир в Албена. Сред жертвите е и бащата на едното от тях. Треньорът им Иван Терзийски е стабилизиран, но съпругата му, която също е била в автомобила, остава в тежко състояние.

От "Славия" обявиха едномесечен траур, а школата преустанови тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане. От Българския футболен съюз и редица родни клубове изразиха съболезнования към семействата на загиналите.

Днес оградата на стадиона в квартал "Овча купел" беше обсипана с цветя. През целия ден фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата заедно с родителите си идваха, за да се сбогуват с младежите.

Бяха закачени и няколко плаката с надписи: "Сбогом, малки ангели", "Вашият пламък няма да угасне" и "Светъл полет, бели орлета".

От "Левски" и ЦСКА вече подкрепиха идеята за благотворителен мач със "Славия" в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от катастрофата край Ямбол. От ПФК "Славия" ще открият и специална дарителска банкова сметка.

снимки: БГНЕС