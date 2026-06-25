Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за 49-годишната жена, пострадала тежко при катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера.

След поредица от операции, извършени в МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол, към момента състоянието ѝ е стабилизирано, като лекарите продължават да следят жизненоважните ѝ показатели.

В болницата е пристигнал екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка, които са преценили, че пациентката може да бъде транспортирана до УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.