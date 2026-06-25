Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"

Тежко остава състоянието на 49-годишната жена, която вчера пострада при жестоката катастрофа на АМ "Тракия". При инцидентът загинаха трима души, включително две деца от футболен клуб "Славия". Двама бяха ранени - мъж на 46 години и жена на 49 г.

Д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол: Мъжът е загубил временно съзнание и е приет със сътресение на мозъка. В момента е в добро състояние, динамично се проследява. Но жената на 49 години е в тежко състояние. Има кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на тънки и дебели черва, счупване на тазова кост, тежка белодробна травма и черепно-мозъчна с отток."

Жената е оперирана вчера през деня, но късно снощи се е наложила нова спешна оператива интервенция. Лекари почти цяла нощ са спасявали живота ѝ.



