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Тръмп и Рюте обсъдиха европейските разходи за отбрана в Белия дом

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 02:07 мин.
САЩ и Канада
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опита да успокои напрежението при срещата си с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Белия дом.

Напрежението ескалира около войната с Иран и заплахите на Съединените щати за изтеглянето на войски от Европа преди ключовата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли.

Тръмп, който нарече Алианса "хартиен тигър", е ядосан от нежеланието на съюзниците да подкрепят Вашингтон в конфликта в Близкия изток или да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Рюте изтъкна, че примерите за нежеланието от страна на съюзниците са изолирани случаи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Той ми е приятел. Страхотен човек, страхотен лидер, страхотен генерален секретар. Всички го уважават. Оценявам милите ви думи, но вие наистина свършихте добра работа. И мисля, че ако някой друг беше на тази позиция, честно казано, дори нямаше да се срещнем, защото сме разочаровани. Изобщо не се нуждаехме от помощ, буквално ги разгромихме още през първата седмица. Но щеше да е хубаво, ако бяха казали: „Бихме искали да помогнем.“

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Нямам много разногласия с президента на Съединените щати. Все пак трябва да изразя леко несъгласие. Има основание за разочарование. Абсолютно. Но моят аргумент е следният: това са изолирани случаи. Нека погледнем цялостната картина. Вземете например Германия – от първия ден тя изпълни поетите си ангажименти. Става дума за ангажименти, свързани с технологии, за двустранни ангажименти, които тези страни са поели спрямо Съединените щати".

#Доналд Тръмп #Марк Рюте #разходи за отбрана #Европа

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