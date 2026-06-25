Тръмп и Рюте обсъдиха европейските разходи за отбрана в Белия дом

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опита да успокои напрежението при срещата си с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Белия дом.

Напрежението ескалира около войната с Иран и заплахите на Съединените щати за изтеглянето на войски от Европа преди ключовата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара през юли.

Тръмп, който нарече Алианса "хартиен тигър", е ядосан от нежеланието на съюзниците да подкрепят Вашингтон в конфликта в Близкия изток или да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Рюте изтъкна, че примерите за нежеланието от страна на съюзниците са изолирани случаи.