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Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети

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След като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7% , днес надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат двата проектобюжета на институциите.

В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347,51 евро. Отпада обаче ковид добавката към пенсиите, отпуснати след 1 юли. Разходите за изплащане на пенсии надхвърлят 13,5 милиарда евро. Над 6,5 милиарда ще бъдат покрити от държавния бюджет. 5,2 милиарда евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ. А 1,33 милиарда от парите на Касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки.

#проектобюджети #надзорен съвет #НЗОК

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