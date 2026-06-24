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Наставникът на Швейцария Мурат Якин пренася страстта си към шаха във футбола

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Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
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Селекционерът на швейцарците е фен на шаха още от дете.

Мурат Якин
Снимка: БТА
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Селекционерът на Швейцария Мурат Якин разказва, че страстта му към шаха стартира още от дете.

"Шахът има връзка с футбола. Това е игра, в която се движиш на различни позиции и се опитваш да рабереш стратегията на опонента си, докато създаваш своя собствена игра. Шахът ми помага в много ситуации, особено в различните фази на играта, където се опитваш да разбереш стратегията на противника", споделя той.

Треньорът сподели очакванията си за мача с Канада.

"Те играят много интензивен футбол. Искаме да запазим владението на топката и да накараме противника да тича", допълни наставникът.

Вижте целия обект във видеото.

#Мурат Якин

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