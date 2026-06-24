Планът за устройството на Борисовата градина ще бъде преработен, съобщиха от общината

Планът за Борисовата градина ще бъде преработен. От общината обмислят да отпадне възстановяването на стадион "Юнак", както и на строителството на нови паркинги. Това съобщи заместник-кмета по градско планиране и развитие на София - архитект Любомир Георгиев. Започва и широко обществено обсъждане за бъдещето на Княжеската градина и пространството около бившия паметник на Съветската армия.

Постъпилите становища за подробния устройствен план на Борисовата градина са 470. Те ще бъдат разгледани от експертен съвет по устройство на територията. Подробният устройствен план на Борисовата градина предвижда на мястото на автокъщата, която е в процес на премахване да бъде изграден подземен паркинг. Според част от мненията, обаче, това е излишно, защото подземният паркинг в съседство стои празен.

Става дума за паркинга на местростанция "Васил Левски", който е с платено паркиране. От 193 места свободни са 139. Затова и нуждата от нови паркинги в сърцето на Борисовата градина и под гара Пионер ще бъде преосмислена. Дали да се възстанови стадион „Юнак“ - също ще е тема на нови дискусии.

арх. Любомир Георгиев, зам.-кмет по устройство на територията: „Има нужда да се преосмисли дали ни трябва още една спортна инфраструктура на това място или не е по-удачно това, което е залегнало в оригиналния проект зелен амфитеатър по проекта на архитект Ковачев.“

За бъдещето на две от най-емблематичните места в парка - летният театър и къпалнята "Мария Луиза", които са заключени от 20 години не се водят разговори за инвестиционни намерения със собствениците. Общината иска, чрез новия план да си върне собствеността им. До края на годината ще е готово заданието за конкурс за пространството пред Княжеската градина.