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Общество
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Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в...
18:19, 24.06.2026
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Гълъб Донев: Дефицитът за 2026 година ще достигне 5,7% от...
16:48, 24.06.2026 (обновена)
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Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца...
14:05, 24.06.2026 (обновена)
Чете се за: 01:30 мин.
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
10:33, 24.06.2026 (обновена)
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09:01, 24.06.2026
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Чете се за: 03:10 мин.
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Спортни новини 24.06.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 24.06.2026
Спорт
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20:50, 24.06.2026
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Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за...
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Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър...
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#спортни новини
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