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Доайенът на вестникарството на 90 години: Любен Генов получи Почетния знак на президента (СНИМКИ)

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Снимка: БТА
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Фотоизложба, посветена на 90-годишнината на доайена на българското вестникарство Любен Генов, откриха тази вечер в София.

Експозицията "Журналистиката – моята стихия. Любен Генов на 90" представя близо 70 години от професионалния му път чрез архивни фотографии.

В Клуба на фоторепортера са показани между 30 и 40 кадъра, проследяващи работата му като журналист, редактор и главен редактор на едни от най-влиятелните български издания.

Организаторите определят изложбата не само като разказ за живота на Любен Генов, но и като своеобразен поглед към историята на българската журналистика.

Държавният глава Илияна Йотова удостои Любен Генов с Почетния знак на президента.

Любен Генов: "Журналистиката оставя незабравими връзки между хората, особено между хора, които се обичат. Аз мога смело да кажа, че във всички редакции, в които съм работил, сме се обичали с всички в редакцията, с изключение на тези, които сами избягаха, страхувайки се, че ще ги накарам да работят."

Снимки: БТА

#Любен Генов, журналист #президент Илияна Йотова #почетен знак на президента #фотоизложба

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