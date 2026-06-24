Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за насилие?

Омбудсманът Велислава Делчева обвини институциите в бездействие, тъй като година след сигналите за сексуално и физическо насилие над деца в интерната в село Варненци няма обвиняеми, а подалите жалби момчета не са изведени от там. От Апелативната прокуратура във Варна потвърдиха, че съдебномедицинските експертизи все още не са готови, а разпитите на служителите продължават. Докъде е стигнало разследването и какво се случва в интерната днес, провери наш екип.

Снежана Ангелова твърди, че внукът й от две години е в интерната заради просия. Вместо поведението му там да бъде коригирано по думите на семейството му се сблъсква с други правила.

Снежана Ангелова: „Той каза на съдията: повръщат на кафето, дават им да пият, бият децата - учителите, възпитателите, това не е директор. Това е чудовище. Искам си детето - голо, босо, с 40 номер маратонки скъсани, коса голяма, въшки, кирлив детето реве, плаче.“

Синът на Мария Асенова също е в интерната. Тя се връща от Нидерландия, за да го види, но засега безуспешно.

Мария Асенова: „Страх ме е да не посяга към себе си. На мен ми го е казвал: майко, ако не ме пуснат ваканция - ще избягам. От една година не съм го виждала, вече не издържам.“

В предаването „Още от деня“ омбудсманът Велислава Делчева алармира за сериозно забавяне в разследването по случая, въпреки образуваното досъдебно производство.

Велислава Делчева – омбудсман: „Това е или некомпетентност, или безхаберие. Това, което е изключително възмутително, е, че ти оставаш в една среда дете, което се е оплакало, че има насилие срещу него. Една година не правиш нищо.“

Екипът ни проверява какво наистина се случва зад стените на интерната, в който със съдебно решение са настанени над 20 деца. В обедните часове повечето са на двора, някои играят карти, други карат велосипеди. При пристигането ни по команда за секунди момчетата бяха прибрани в общежитието. Опитите ни за каквато и да е комуникация с възпитателите и директора бяха посрещнати с агресивен отказ.

- „Не искам да разговарям с вас, напуснете веднага района.“ Ангел Ройбов, директор на СПИ – Варненци: „Аз не искам да ви давам интервю.“ - Защо? - „Защото това е мое решение.“

Днес служители на регионалната здравна инспекция извършваха проверка в интерната. Директорът обаче беше на друго мнение.

Ангел Ройбов, директор на СПИ – Варненци: „Няма проверка, каква проверка?“

Единственият човек в селото, който се съгласи да разговаря с екипа ни е кметът Снежана Михайлова, която 15 години е работила като счетоводител в интерната. Казва, че не вярва на сигналите за насилие, побои и остригани нула номер деца за наказание.

Снежана Михайлова - кмет на с.Варненци: „Защитени са от всички институции, педагозите са с вързани с ръце, не могат да бъдат накарани на никакъв труд, дори една метла да хванат за тях е тежък физически труд. Децата си знаят правата, а не си знаят задълженията.“

За една година след сигнала за физическо и сексуално насилие в интерната в Синя стая в Сливен са разпитани 4 деца, които са се оплакали, че са тормозени, други 12 са разпитани като свидетели, на седем са изготвени психиатрични експертизи, които сочат, че са жертви на насилие.