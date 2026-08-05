Шофьор се преобърна с автомобил на АМ „Марица“

Турски гражданин е пострадал леко при катастрофа на автомагистрала „Марица“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера около 16.50 ч. на 91-вия километър в платното в посока ГКПП „Капитан Андреево“. По първоначални данни 52-годишният шофьор е загубил контрол над управлението, блъснал се е в лявата предпазна мантинела, след което автомобилът се е преобърнал по таван и е навлязъл в насрещното платно в посока София.

Снимки: Фейсбук, Катастрофи България

Медицински екип е обработил на място охлузванията на шофьора, без да се налага транспортирането му в болница.

Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна.